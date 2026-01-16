Экс-агент Джона Джона высказался об интересе «Зенита»

Федерико Патсорелло, бывший агент нападающего «РБ Брагантино» Джона Джона подтвердил, что игрок близок к переходу в клуб РПЛ.
«Да, он близок к переходу в «Зенит», но я больше не представляю его интересы», – сказал Пасторелло.
Сообщалось, что петербуржцы предложили за футболиста 18+2 миллиона евро.
- 23-летний Джон Джон в этом году провел за «Брагантино» 2 матча, забил 3 гола. В прошлом году бразилец сыграл за клуб в 51 встрече, отметился 13 забитыми мячами и 11 ассистами.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»