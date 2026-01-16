Экс-агент Джона Джона высказался об интересе «Зенита»

Федерико Патсорелло, бывший агент нападающего «РБ Брагантино» Джона Джона подтвердил, что игрок близок к переходу в клуб РПЛ.

«Да, он близок к переходу в «Зенит», но я больше не представляю его интересы», – сказал Пасторелло.

Сообщалось, что петербуржцы предложили за футболиста 18+2 миллиона евро.