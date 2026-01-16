«Зенит» назвал состав команды на сборе в Катаре

15 января «Зенит» начал подготовку ко второй части сезона и провел первую тренировку на сборе в Дохе.
В занятии, которое преимущественно состояло из беговой работы и упражнений на контроль мяча, приняли участие 24 футболиста.
Вратари: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Евгений Латышонок, Богдан Москвичев.
Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Густаво Мантуан, Ваня Дркушич, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Нино, Игорь Дивеев, Роман Вега, Дуглас Сантос, Юрий Горшков.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Ярослав Михайлов, Даниил Кондаков, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Луис Энрике.
Нападающие: Александр Соболев, Педро.
В пятницу, 16 января, команда проведет две тренировки, а также выполнит серию тестов для оценки физического состояния игроков.
- «Зенит» пробудет на сборе в Катаре до 26 января.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.