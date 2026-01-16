«Зенит» назвал состав команды на сборе в Катаре

15 января «Зенит» начал подготовку ко второй части сезона и провел первую тренировку на сборе в Дохе.

В занятии, которое преимущественно состояло из беговой работы и упражнений на контроль мяча, приняли участие 24 футболиста.

Вратари: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Евгений Латышонок, Богдан Москвичев.

Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Густаво Мантуан, Ваня Дркушич, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Нино, Игорь Дивеев, Роман Вега, Дуглас Сантос, Юрий Горшков.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Ярослав Михайлов, Даниил Кондаков, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Луис Энрике.

Нападающие: Александр Соболев, Педро.

В пятницу, 16 января, команда проведет две тренировки, а также выполнит серию тестов для оценки физического состояния игроков.