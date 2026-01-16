Введите ваш ник на сайте
Мбаппе пропустит следующий матч «Реала»

Сегодня, 07:48
1

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в ближайшем матче команды с «Леванте» в Ла Лиге 17 января.

В четверг, 15 декабря, француз тренировался в общей группе. Однако он по-прежнему испытывает дискомфорт в левом колене.

Из-за этого повреждения Мбаппе пропустил матч 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3). В финале Суперкубка страны с «Барселоной» (2:3) он вышел на замену на 76-й минуте, а до этого пропустил 2 предыдущих игры мадридцев.

Сообщается, что вингер «Реала» Родриго, который вернулся с турнира в Саудовской Аравии с мышечными болями, занимался в общей группе. Он, вероятно, может сыграть с «Леванте», хотя до этого пропустил встречу с «Альбасете».

  • Матч 20-го тура Примеры «Реал» – «Леванте» в субботу начнется в 16:00 мск.
  • Мбаппе в этом сезоне провел за «Мадрид» 25 игр, забил 29 голов, сделал 5 ассистов.

Дубина
1768541254
Купили себе приключения на голову!! Так и знал что если перейдет в Реал то дела с этим цыгном будут плохи
