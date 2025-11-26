Дьяков объяснил, почему не считает Карпина топ-тренером

Экс-динамовец Виталий Дьяков поставил под сомнение тренерский уровень Валерия Карпина.

«У него есть трофеи в тренерской карьере? Карпин как игрок для России был топ. Я рос на его игре, когда он в Испании играл за «Реал Сосьедад» и «Сельту».

Повторяю, как игрок Карпин – топ. Как тренер, топ или не топ, за это отвечают трофеи, у него их ни одного.

Хоть он и работал в «Спартаке», в «Мальорке», увольняли из «Армавира», поэтому были и хорошие этапы в карьере.

Когда он выиграет чемпионат России или Кубок, тогда и скажем, что он топовый тренер», – сказал Дьяков.