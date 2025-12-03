Жена Карпина ответила на вопрос о конфликте мужа с Гусевым в «Динамо»

Дарья Карпина, жена тренера сборной России Валерия Карпина, сообщила, что у ее мужа не было конфликта с Роланом Гусевым в «Динамо».

Она ответила на вопрос подписчика в соцсети. Карпин ранее занимал пост главного тренера бело-голубых.

– Валерий Георгиевич Карпин совсем в ссоре с Роланом [Гусевым] был?

– Не был вообще.