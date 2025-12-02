Дьяков высказался о багаже Станковича в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался об игре основного состава красно-белых с «Балтикой» (0:1) в 18-м туре РПЛ.

«Балтика» всегда показывает сумасшедшую самоотдачу против топ-команд чемпионата. В этой встрече команда Андрея Талалаева осталась в меньшинстве и смогла одержать победу. Нельзя сказать, что у «Спартака» не было моментов после удаления, просто красно-белые пропустили на ровном месте: Мингиян Бевеев кинул аут, а игроки расположились неправильно.

Одержать победу, когда в твоей команде большую часть времени на одного футболиста меньше – это большая редкость. «Балтике» оставалось рассчитывать на стандарты и ауты. Благодаря этому калининградцы и забили единственный мяч. Ещe раз повторюсь, что «Балтика» выиграла за счeт огромной самоотдачи. По этой причине коллектив Талалаева хорошо выступает в РПЛ.

До этого матча все пели дифирамбы Вадиму Романову и говорили, что его нужно оставлять в команде на постоянной основе. Сейчас команда проиграла «Балтике» и снова начались разговоры о поиске другого наставника. В любом случае «Спартак» играет на багаже Деяна Станковича. По сути Романов ничего кардинально не менял. Он просто продолжает предпринимать ходы бывшего тренера.

«Спартак» занимает шестое место, а до первой строчки девять очков. Уже прошла половина чемпионата… В лучшем случае команде снова предстоит борьба за четвeртое-пятое место», – написал Дьяков.