Дьяков высказался о багаже Станковича в «Спартаке»

2 декабря, 09:10
2

Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался об игре основного состава красно-белых с «Балтикой» (0:1) в 18-м туре РПЛ.

«Балтика» всегда показывает сумасшедшую самоотдачу против топ-команд чемпионата. В этой встрече команда Андрея Талалаева осталась в меньшинстве и смогла одержать победу. Нельзя сказать, что у «Спартака» не было моментов после удаления, просто красно-белые пропустили на ровном месте: Мингиян Бевеев кинул аут, а игроки расположились неправильно.

Одержать победу, когда в твоей команде большую часть времени на одного футболиста меньше – это большая редкость. «Балтике» оставалось рассчитывать на стандарты и ауты. Благодаря этому калининградцы и забили единственный мяч. Ещe раз повторюсь, что «Балтика» выиграла за счeт огромной самоотдачи. По этой причине коллектив Талалаева хорошо выступает в РПЛ.

До этого матча все пели дифирамбы Вадиму Романову и говорили, что его нужно оставлять в команде на постоянной основе. Сейчас команда проиграла «Балтике» и снова начались разговоры о поиске другого наставника. В любом случае «Спартак» играет на багаже Деяна Станковича. По сути Романов ничего кардинально не менял. Он просто продолжает предпринимать ходы бывшего тренера.

«Спартак» занимает шестое место, а до первой строчки девять очков. Уже прошла половина чемпионата… В лучшем случае команде снова предстоит борьба за четвeртое-пятое место», – написал Дьяков.

  • Единственный гол в матче забил Николай Титков на 60-й минуте.
  • В первом тайме главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален за оскорбительный жест в сторону резервного арбитра. Также в первом тайме прямую красную карточку получил полузащитник калининградцев Ираклий Манелов.
  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 32 очками после 17 туров. «Спартак» идет 6-м с 28 баллами.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Станкович Деян Романов Вадим Дьяков Виталий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764665497
Голы всегда случаются из -за ошибок одной стороны и правильных действий другой."Случайность",это когда кочка на плохом газоне-обстоятельство, не зависящее от игроков.
Ответить
Этот чумный мир
1764672614
Виталик всегда был большим и тупым
Ответить
