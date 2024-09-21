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    • «Динамо Вг» – «Динамо СПб»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    «Динамо Вг» – «Динамо СПб»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    В 24-м туре Второй лиги Б встречаются «Динамо Вологда» и «Динамо СПб» на стадионе «Динамо». Хозяева занимают 7-е место с 36 очками и находятся в хорошей форме, выиграв три последние игры. В свою очередь, «Динамо СПб» занимает 13-е место с 25 очками, не одерживая побед в последних 6 матчах. Несмотря на проблемы гостей, история встреч говорит в их пользу – они обыгрывали «Динамо Вологда» в последних пяти матчах.

    Анализ команды «Динамо Вологда»

    Под руководством Рудольфа Чесалова «Динамо Вологда» показывает стабильные результаты. Команда победила в трех последних матчах и стабильно забивает, несмотря на пропущенные 8 голов за последние 5 игр. Особенно выделяется Антон Бетюжнов, забивший 9 голов в 20 матчах.

    Последние 5 матчей:

    • Чертаново 0:1 Динамо Вологда

    • Динамо Вологда 4:1 ФК Тверь

    • Динамо Вологда 2:0 Динамо-2 Москва

    • Леон Сатурн 4:1 Динамо Вологда

    • Динамо Вологда 1:3 Текстильщик (Кубок)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

    • Забивает в последних 5 матчах.

    Анализ команды «Динамо СПб»

    «Динамо СПб» под руководством Александра Фомичева демонстрирует неудачные результаты в последние месяцы. Команда не выигрывает уже 6 матчей подряд и пропускает в 9 последних играх. В защите проблемы очевидны: 12 пропущенных голов за последние 5 игр. Тем не менее, в атаке команда стабильно забивает, что дает надежду на результативную игру.

    Последние 5 матчей:

    • Динамо СПб 2:2 Динамо-2 Москва

    • Леон Сатурн 4:3 Динамо СПб

    • Динамо СПб 0:2 Иркутск

    • Спартак-2 2:1 Динамо СПб

    • Динамо СПб 1:2 Композит (Кубок)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Пропускает в 11 последних матчах.

    Тактический разбор

    «Динамо Вологда» будет стремиться продолжить свою успешную серию и воспользоваться неудачной формой соперника. Ожидается, что хозяева постараются атаковать с первых минут, особенно с учетом уязвимой обороны гостей. «Динамо СПб» попробует навязать свою игру в атаке, учитывая, что они стабильно забивают, несмотря на неудачи в последних матчах.

    Личные встречи

    • Динамо СПб 3:1 Динамо Вологда (08.06.2024)

    • Динамо Вологда 0:2 Динамо СПб (22.10.2023)

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Динамо Вологда»: 2.10

    • Ничья: 3.50

    • Победа «Динамо СПб»: 3.40

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.80). Обе команды имеют проблемы в обороне и регулярно забивают, что делает эту ставку вероятной.

    • Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.10). Учитывая нестабильную оборону «Динамо СПб» и атакующий потенциал хозяев, матч может оказаться результативным.

    • Более рискованная ставка: Победа «Динамо Вологда» (2.10). Хозяева в хорошей форме и должны воспользоваться проблемами соперника.

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 15:08
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