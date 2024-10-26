Врачи команды Второй лиги спасли жизнь попавшему в ДТП водителю

Пресс-атташе вологодского «Динамо», выступающего во Второй лиге, Кирилл Жбанников сообщил, что клубные врачи по дороге на матч спасли жизнь участнику ДТП.

«Не хочу публиковать это в социальные сети клуба, но люди должны знать героев в лицо!

Сегодня по пути в Великие Луки перед автобусом «Динамо» перевернулась фура. Наши врачи Падма Шри и Николай Ким спасли пострадавшему водителю жизнь!

После экстренной остановки автобуса наши медики побежали на помощь. Парни привели человека в чувства и сопровождали его до приезда скорой помощи, которую мы ждали 20 минут.

Берегите себя, друзья! А Падма и Коля просто профессионалы своего дела, которыми мы сильно гордимся!» – написал Жбанников в телеграм-канале.