Врачи команды Второй лиги спасли жизнь попавшему в ДТП водителю

Пресс-атташе вологодского «Динамо», выступающего во Второй лиге, Кирилл Жбанников сообщил, что клубные врачи по дороге на матч спасли жизнь участнику ДТП.
«Не хочу публиковать это в социальные сети клуба, но люди должны знать героев в лицо!
Сегодня по пути в Великие Луки перед автобусом «Динамо» перевернулась фура. Наши врачи Падма Шри и Николай Ким спасли пострадавшему водителю жизнь!
После экстренной остановки автобуса наши медики побежали на помощь. Парни привели человека в чувства и сопровождали его до приезда скорой помощи, которую мы ждали 20 минут.
Берегите себя, друзья! А Падма и Коля просто профессионалы своего дела, которыми мы сильно гордимся!» – написал Жбанников в телеграм-канале.
- Матч группы 2 «Луки-Энергия» – «Динамо Вг» состоится завтра, 27 октября.
- Динамовцы идут на 8-м месте в группе.
- За команду выступал, в частности, Александр Бородюк. Клуб основан в 1926 году.
Источник: телеграм-канал Кирилла Жбанникова