ФНЛ – о задержании фанатов «Шинника»: «Ограничительные меры выглядят чрезмерными»

ФНЛ выступила с заявлением по ситуации с задержанием всех болельщиков «Шинника» перед матчем 12-го тура ФНЛ-2 против владимирского «Торпедо».

«В воскресенье 26 сентября перед матчем второго дивизиона Олимп-ФНЛ во Владимире между местным «Торпедо» и ярославским «Шинником» полицией были задержаны болельщики гостевой команды.

В настоящее время Футбольная национальная лига совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными.

Обо всех деталях проверки Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига сообщат по мере поступления новой информации», – говорится в заявлении ФНЛ.

«Шинник» победил в гостях со счетом 2:0. Это 10-я подряд победа команды Вадима Евсеева .

. Ярославцы лидируют в своей группе ФНЛ-2.

«Торпедо» на прошлой неделе проиграло в Кубке России «Уралу».

Фанатов «Шинника» не пустили на матч с «Торпедо» Вл и доставили в отделение полиции