ФНЛ – о задержании фанатов «Шинника»: «Ограничительные меры выглядят чрезмерными»

ФНЛ выступила с заявлением по ситуации с задержанием всех болельщиков «Шинника» перед матчем 12-го тура ФНЛ-2 против владимирского «Торпедо».
«В воскресенье 26 сентября перед матчем второго дивизиона Олимп-ФНЛ во Владимире между местным «Торпедо» и ярославским «Шинником» полицией были задержаны болельщики гостевой команды.
В настоящее время Футбольная национальная лига совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными.
Обо всех деталях проверки Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига сообщат по мере поступления новой информации», – говорится в заявлении ФНЛ.
- «Шинник» победил в гостях со счетом 2:0. Это 10-я подряд победа команды Вадима Евсеева.
- Ярославцы лидируют в своей группе ФНЛ-2.
- «Торпедо» на прошлой неделе проиграло в Кубке России «Уралу».
Фанатов «Шинника» не пустили на матч с «Торпедо» Вл и доставили в отделение полиции