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    ФНЛ – о задержании фанатов «Шинника»: «Ограничительные меры выглядят чрезмерными»

    ФНЛ выступила с заявлением по ситуации с задержанием всех болельщиков «Шинника» перед матчем 12-го тура ФНЛ-2 против владимирского «Торпедо».

    «В воскресенье 26 сентября перед матчем второго дивизиона Олимп-ФНЛ во Владимире между местным «Торпедо» и ярославским «Шинником» полицией были задержаны болельщики гостевой команды.

    В настоящее время Футбольная национальная лига совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода, так как ограничительные меры, предпринятые в адрес гостей, на первый взгляд выглядят чрезмерными.

    Обо всех деталях проверки Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига сообщат по мере поступления новой информации», – говорится в заявлении ФНЛ.

    • «Шинник» победил в гостях со счетом 2:0. Это 10-я подряд победа команды Вадима Евсеева.
    • Ярославцы лидируют в своей группе ФНЛ-2.
    • «Торпедо» на прошлой неделе проиграло в Кубке России «Уралу».

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    Источник: сайт ФНЛ

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