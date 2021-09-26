Фанатов «Шинника» не пустили на матч с «Торпедо» Вл и доставили в отделение полиции

Болельщики ярославского «Шинника» не смогли попасть на матч 12-го тура ФНЛ-2 против владимирского «Торпедо». Их не пустили на одноименный стадион. Причины на текущий момент не сообщаются.

«Приехавших сегодня болеть за «Шинник» ярославских болельщиков не то чтобы не пустили на трибуны, так ещe и забрали в отделение полиции. Все узналось по факту, непосредственно перед игрой», – написал футбольный агент Олег Шигаев.

«Хочу сказать, что никаких решений о недопуске болельщиков гостей со стороны Роспотребнадзора не было. Равно как и то, что на все домашние матчи «Торпедо» до этой игры болельщики гостей допущены были. Какой-то сюр», – добавил Шигаев.

«Шинник» победил в гостях со счетом 2:0. Это 10-я подряд победа команды Вадима Евсеева .

. Ярославцы лидируют в своей группе ФНЛ-2.

«Торпедо» на этой неделе проиграло в Кубке России «Уралу».