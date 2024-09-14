В 23-м туре Второй лиги России на стадионе «Торпедо» пройдет матч между командами «Торпедо Владимир» и «Леон Сатурн». Обе команды ведут борьбу за места в верхней части таблицы: «Леон Сатурн» занимает 5-е место с 38 очками, в то время как «Торпедо Владимир» находится на 7-й позиции с 34 очками. Ожидается интенсивная игра, так как обе команды нуждаются в победе для укрепления своих позиций.

Анализ команды «Торпедо Владимир»

Под руководством Дениса Евсикова «Торпедо Владимир» демонстрирует стабильную игру, особенно в домашних матчах. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, а в 3 последних очных встречах с «Леон Сатурн» неизменно побеждала. Однако их атака не всегда эффективна, несмотря на 7 забитых голов в последних 5 матчах. Важным игроком является I. Zharov, который забил 6 мячей в сезоне.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Анализ команды «Леон Сатурн»

Команда Владимира Корытько показывает сильную атакующую игру, забивая 11 голов в последних 5 матчах. Станислав Басыров, который забил 10 голов в сезоне, является главным бомбардиром и лидером атаки. Однако у команды есть проблемы в обороне – в последних 5 матчах они пропустили 10 голов, что делает их уязвимыми в защите. Несмотря на это, «Леон Сатурн» победил в 3 последних матчах подряд, что свидетельствует о хорошей форме.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч

Побеждает в 3 последних матчах

Тактический разбор

«Торпедо Владимир» делает ставку на сбалансированную игру, акцентируя внимание на защите и быстрых контратаках. Важную роль в атакующих действиях играет I. Zharov, который стабильно забивает, но команда испытывает трудности с реализацией моментов в матчах с сильными соперниками.

«Леон Сатурн» делает акцент на агрессивную атаку, но при этом страдает от проблем в обороне. Станислав Басыров продолжает впечатлять своей игрой в атаке, и команда способна забивать много, но допускает слишком много ошибок в защите, что может стать решающим фактором в этом матче.

Личные встречи

01.06.2024 – «Леон Сатурн» 0:1 «Торпедо Владимир»

06.07.2019 – «Леон Сатурн» 0:3 «Торпедо Владимир»

17.10.2014 – «Торпедо Владимир» 1:0 «Леон Сатурн»

Коэффициенты букмекера:

Победа «Торпедо Владимир»: 2.50

Ничья: 3.10

Победа «Леон Сатурн»: 2.70

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.75). Обе команды демонстрируют хорошую результативность, и вероятность голов с обеих сторон высока.

Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.90). С учетом результативной игры «Леон Сатурн», матч может завершиться с несколькими голами.

Более рискованная ставка: Победа «Леон Сатурн» (2.70). «Леон Сатурн» находится в хорошей форме и способен продолжить свою победную серию.

Рекомендация: Победа «Леон Сатурн» за коэффициент 2.70.