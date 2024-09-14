В 23-м туре Второй лиги России на стадионе «Торпедо» пройдет матч между командами «Торпедо Владимир» и «Леон Сатурн». Обе команды ведут борьбу за места в верхней части таблицы: «Леон Сатурн» занимает 5-е место с 38 очками, в то время как «Торпедо Владимир» находится на 7-й позиции с 34 очками. Ожидается интенсивная игра, так как обе команды нуждаются в победе для укрепления своих позиций.
Анализ команды «Торпедо Владимир»
Под руководством Дениса Евсикова «Торпедо Владимир» демонстрирует стабильную игру, особенно в домашних матчах. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, а в 3 последних очных встречах с «Леон Сатурн» неизменно побеждала. Однако их атака не всегда эффективна, несмотря на 7 забитых голов в последних 5 матчах. Важным игроком является I. Zharov, который забил 6 мячей в сезоне.
Последние 5 матчей:
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«Иркутск» 3:0 «Торпедо Владимир»
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«Торпедо Владимир» 3:1 «Спартак-2»
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«Зенит-2» 0:2 «Торпедо Владимир»
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«Торпедо Владимир» 2:2 «Муром» (Кубок)
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«Торпедо Владимир» 0:0 «Звезда СПб»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.40 гола за матч
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Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
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Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
Анализ команды «Леон Сатурн»
Команда Владимира Корытько показывает сильную атакующую игру, забивая 11 голов в последних 5 матчах. Станислав Басыров, который забил 10 голов в сезоне, является главным бомбардиром и лидером атаки. Однако у команды есть проблемы в обороне – в последних 5 матчах они пропустили 10 голов, что делает их уязвимыми в защите. Несмотря на это, «Леон Сатурн» победил в 3 последних матчах подряд, что свидетельствует о хорошей форме.
Последние 5 матчей:
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«Леон Сатурн» 4:3 «Динамо СПб»
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«Чертаново» 0:1 «Леон Сатурн»
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«Леон Сатурн» 4:1 «Динамо Вологда»
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«Чертаново» 3:1 «Леон Сатурн» (Кубок)
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«Динамо-2 Москва» 3:1 «Леон Сатурн»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 2.20 гола за матч
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Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
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Побеждает в 3 последних матчах
Тактический разбор
«Торпедо Владимир» делает ставку на сбалансированную игру, акцентируя внимание на защите и быстрых контратаках. Важную роль в атакующих действиях играет I. Zharov, который стабильно забивает, но команда испытывает трудности с реализацией моментов в матчах с сильными соперниками.
«Леон Сатурн» делает акцент на агрессивную атаку, но при этом страдает от проблем в обороне. Станислав Басыров продолжает впечатлять своей игрой в атаке, и команда способна забивать много, но допускает слишком много ошибок в защите, что может стать решающим фактором в этом матче.
Личные встречи
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01.06.2024 – «Леон Сатурн» 0:1 «Торпедо Владимир»
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06.07.2019 – «Леон Сатурн» 0:3 «Торпедо Владимир»
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17.10.2014 – «Торпедо Владимир» 1:0 «Леон Сатурн»
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Торпедо Владимир»: 2.50
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Ничья: 3.10
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Победа «Леон Сатурн»: 2.70
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.75). Обе команды демонстрируют хорошую результативность, и вероятность голов с обеих сторон высока.
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Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.90). С учетом результативной игры «Леон Сатурн», матч может завершиться с несколькими голами.
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Более рискованная ставка: Победа «Леон Сатурн» (2.70). «Леон Сатурн» находится в хорошей форме и способен продолжить свою победную серию.
Рекомендация: Победа «Леон Сатурн» за коэффициент 2.70.