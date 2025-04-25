26 апреля 2025 года на стадионе в Сатурне состоится матч 5-го тура Второй лиги России, в котором местная команда примет «Торпедо Владимир». Для обеих команд этот матч важен с точки зрения набора очков. «Сатурн» будет стремиться продолжить хорошую форму, в то время как «Торпедо Владимир» постарается прервать свою серию поражений.
«Сатурн»
После 4 туров «Сатурн» набрал 4 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда забивает в среднем 1.8 гола за матч, но также пропускает 1.2 гола, что говорит о том, что еe игра в защите оставляет желать лучшего. В последних 5 матчах «Сатурн» забил 9 голов, но также пропустил 6. Несмотря на стабильную результативность, проблемы в обороне становятся заметными, и тренерский штаб будет стремиться улучшить защитные действия в предстоящем матче. Однако в атаке команда выглядит уверенно, что позволяет им набирать очки в текущем сезоне.
«Торпедо Владимир»
«Торпедо Владимир» набрал 1 очко после 4 туров и занимает 14-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила всего 3 гола, что составляет 0.6 гола за матч. В атаке у команды большие проблемы, но наибольшее беспокойство вызывает еe оборона. В последних 5 играх они пропустили 14 голов, что в среднем составляет 2.8 гола за матч. В последние три игры «Торпедо Владимир» проиграл с крупными счeтами, что подтверждает текущие проблемы как в атаке, так и в защите. В последнем туре команда уступила «Луки-Энергия» 1:2, что говорит о том, что их проблемы в обороне остаются нерешeнными.
Факты о командах
«Сатурн»
- Набрал 4 очка после 4 туров и занимает 10-е место.
- В последних 5 играх «Сатурн» забивает в среднем 1.8 гола за матч и пропускает 1.2 гола.
- Забивает в 9 из 11 последних матчей.
- Пропускает в 3 последних матчах.
«Торпедо Владимир»
- Набрал 1 очко после 4 туров и занимает 14-е место.
- В последних 5 играх «Торпедо Владимир» забивает в среднем 0.6 гола за матч и пропускает 2.8 гола.
- Проигрывает в 3 последних матчах.
- Не забивает в 9 из 11 последних матчей.
Прогноз на матч «Сатурн» – «Торпедо Владимир»
С учeтом текущей формы команд, «Сатурн» является явным фаворитом этого матча. Команда забивает стабильно, в то время как «Торпедо Владимир» испытывает серьeзные проблемы в атаке и обороне. «Торпедо Владимир» страдает от пропусков, и с учeтом слабой результативности в атаке им будет крайне тяжело конкурировать с более сбалансированным соперником, как «Сатурн». В предстоящем матче «Сатурн» будет доминировать в атаке и, вероятно, использует свои моменты для того, чтобы набрать три очка.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Сатурн» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Сатурн» больше 1.5 гола – коэффициент 1.90