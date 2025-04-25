26 апреля 2025 года на стадионе в Сатурне состоится матч 5-го тура Второй лиги России, в котором местная команда примет «Торпедо Владимир». Для обеих команд этот матч важен с точки зрения набора очков. «Сатурн» будет стремиться продолжить хорошую форму, в то время как «Торпедо Владимир» постарается прервать свою серию поражений.

«Сатурн»

После 4 туров «Сатурн» набрал 4 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда забивает в среднем 1.8 гола за матч, но также пропускает 1.2 гола, что говорит о том, что еe игра в защите оставляет желать лучшего. В последних 5 матчах «Сатурн» забил 9 голов, но также пропустил 6. Несмотря на стабильную результативность, проблемы в обороне становятся заметными, и тренерский штаб будет стремиться улучшить защитные действия в предстоящем матче. Однако в атаке команда выглядит уверенно, что позволяет им набирать очки в текущем сезоне.

«Торпедо Владимир»

«Торпедо Владимир» набрал 1 очко после 4 туров и занимает 14-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила всего 3 гола, что составляет 0.6 гола за матч. В атаке у команды большие проблемы, но наибольшее беспокойство вызывает еe оборона. В последних 5 играх они пропустили 14 голов, что в среднем составляет 2.8 гола за матч. В последние три игры «Торпедо Владимир» проиграл с крупными счeтами, что подтверждает текущие проблемы как в атаке, так и в защите. В последнем туре команда уступила «Луки-Энергия» 1:2, что говорит о том, что их проблемы в обороне остаются нерешeнными.

Факты о командах

«Сатурн»

Набрал 4 очка после 4 туров и занимает 10-е место.

В последних 5 играх «Сатурн» забивает в среднем 1.8 гола за матч и пропускает 1.2 гола.

Забивает в 9 из 11 последних матчей.

Пропускает в 3 последних матчах.

«Торпедо Владимир»

Набрал 1 очко после 4 туров и занимает 14-е место.

В последних 5 играх «Торпедо Владимир» забивает в среднем 0.6 гола за матч и пропускает 2.8 гола.

Проигрывает в 3 последних матчах.

Не забивает в 9 из 11 последних матчей.

Личные встречи 0% (0) 50% (2) 50% (2) 0 Забитых мячей 2 0 В среднем за матч 0.5 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур Торпедо Вл 0 : 0 Сатурн Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур Сатурн 0 : 1 Торпедо Вл Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур Торпедо Вл 1 : 0 Сатурн Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур Сатурн 0 : 0 Торпедо Вл

Прогноз на матч «Сатурн» – «Торпедо Владимир»

С учeтом текущей формы команд, «Сатурн» является явным фаворитом этого матча. Команда забивает стабильно, в то время как «Торпедо Владимир» испытывает серьeзные проблемы в атаке и обороне. «Торпедо Владимир» страдает от пропусков, и с учeтом слабой результативности в атаке им будет крайне тяжело конкурировать с более сбалансированным соперником, как «Сатурн». В предстоящем матче «Сатурн» будет доминировать в атаке и, вероятно, использует свои моменты для того, чтобы набрать три очка.

Рекомендации для ставок: