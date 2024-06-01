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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Торпедо Вл
Сатурн - Торпедо Вл: обзор матча 01 июня 2024
Сатурн
01.06.2024, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо Вл
40'
В. Агалаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Торпедо Вл
90'
Замена
Д. Глинский
️️️️
В. Агалаков
87'
Замена
В. Ермилов
️️️️
И. Жаров
81'
Желтая карточка
Н. Романенков
76'
Замена
Н. Сатаров
️️️️
С. Радостев
Замена
Д. Грибанов
️️️️
Д. Бескоровайный
65'
Замена
Н. Кнышев
️️️️
Д. Борисов
59'
Замена
С. Басыров
️️️️
А. Шаболин
46'
Замена
А. Сухарев
️️️️
Н. Шарков
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Агалаков
Пас отдал
С. Радостев
34'
Желтая карточка
А. Боровицкий
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Закиров
32'
Желтая карточка
М. Седов
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
93
Илья Тусеев
ВР
2
Даниил Николаев
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
9
Артем Закиров
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
Главный тренер
Владимир Корытько
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
23
Владислав Агалаков
ЛВ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
8
Артем Боровицкий
ЦП
10
Семен Радостев
АП
Главный тренер
Денис Евсиков
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
78
Константин Мишин
ОП
25
Станислав Басыров
ЦП
26
Денис Грибанов
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Вялов
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
88
Никита Сатаров
АП
21
Степан Фролов
ЦФ
4-3-3
93
Тусеев
2
Николаев
54
Соловьёв
63
Борисов
63
Шарков
9
Закиров
8
Седов
94
Сливин
20
Воротников
11
Шаболин
17
Бескоровайный
3-2-3-2
1
Сухорученко
3
Романенков
40
Бекетов
18
Красилин
33
Нуруллин
24
Смирнов
25
Хохлов
8
Боровицкий
11
Жаров
10
Радостев
23
Агалаков
17
Бескоровайный
26
Грибанов
26
Грибанов
17
Бескоровайный
63
Шарков
46
Сухарев
46
Сухарев
63
Шарков
9
Закиров
13
Медведев
13
Медведев
9
Закиров
63
Борисов
88
Кнышев
88
Кнышев
63
Борисов
11
Шаболин
25
Басыров
25
Басыров
11
Шаболин
23
Агалаков
17
Глинский
17
Глинский
23
Агалаков
11
Жаров
5
Ермилов
5
Ермилов
11
Жаров
10
Радостев
88
Сатаров
88
Сатаров
10
Радостев
Остались в запасе
Сатурн
Торпедо Вл
13
Владислав Русанов
ВР
78
Константин Мишин
ОП
10
Семен Емелин
ЛВ
Главный тренер
Владимир Корытько
21
Степан Фролов
ЦФ
30
Дмитрий Вялов
ВР
4
Денис Перфилов
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
Главный тренер
Денис Евсиков
Остались в запасе
13
Владислав Русанов
ВР
78
Константин Мишин
ОП
10
Семен Емелин
ЛВ
Остались в запасе
21
Степан Фролов
ЦФ
30
Дмитрий Вялов
ВР
4
Денис Перфилов
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Денис Евсиков
Статистика матча Сатурн - Торпедо Вл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
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