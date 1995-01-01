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    Шалимов – о первой победе «Урала» в сезоне: «Результат нас устраивает, но качеством игры мы не так довольны»

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча второго тура группового этапа Кубка России против владимирского «Торпедо».

    • Команда из Екатеринбурга выиграла со счетом 2:0.
    • Это первая победа «Урала» в сезоне-2021/22.

    – Игра получилась тяжeлая. Удачно, конечно, сложилось, что мы забили гол уже на первой минуте матча и то, что соперник не реализовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошибки хозяев поля.

    «Торпедо» – организованная команда, которая создала нам сегодня проблемы. Нам хотелось забить третий гол, но мы не смогли реализовать несколько моментов и успокоить игру за счeт контроля. Соперник не позволял нам этого сделать. «Торпедо» нас прессинговал и напрягал.

    Во втором тайме смогли отобрать три-четыре мяча на нашей половине поля. Хозяева сегодня создали давление. Результат нас, конечно, устраивает. Мы приехали побеждать. Впрочем, по качеству игры мы не так довольны, и в этом заслуга соперника.

    – Сегодня «Урал» одержал первую победу в сезоне. Когда будет положительный результат в чемпионате?

    – Мы работаем над этим. Готовимся к следующей игре с «Арсеналом». Сейчас нужно восстановиться, так как есть небольшие повреждения у футболистов.

    Для нас следующий матч – игра за шесть очков. Наш соперник недалеко располагается от нас в таблице. Ребята стараются, будем делать всe возможное.

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    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +52080

      portero 44 минуты назад

      Шалимов = ФНЛ

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