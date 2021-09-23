Шалимов – о первой победе «Урала» в сезоне: «Результат нас устраивает, но качеством игры мы не так довольны»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча второго тура группового этапа Кубка России против владимирского «Торпедо».

Команда из Екатеринбурга выиграла со счетом 2:0.

Это первая победа «Урала» в сезоне-2021/22.

– Игра получилась тяжeлая. Удачно, конечно, сложилось, что мы забили гол уже на первой минуте матча и то, что соперник не реализовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошибки хозяев поля.

«Торпедо» – организованная команда, которая создала нам сегодня проблемы. Нам хотелось забить третий гол, но мы не смогли реализовать несколько моментов и успокоить игру за счeт контроля. Соперник не позволял нам этого сделать. «Торпедо» нас прессинговал и напрягал.

Во втором тайме смогли отобрать три-четыре мяча на нашей половине поля. Хозяева сегодня создали давление. Результат нас, конечно, устраивает. Мы приехали побеждать. Впрочем, по качеству игры мы не так довольны, и в этом заслуга соперника.

– Сегодня «Урал» одержал первую победу в сезоне. Когда будет положительный результат в чемпионате?

– Мы работаем над этим. Готовимся к следующей игре с «Арсеналом». Сейчас нужно восстановиться, так как есть небольшие повреждения у футболистов.

Для нас следующий матч – игра за шесть очков. Наш соперник недалеко располагается от нас в таблице. Ребята стараются, будем делать всe возможное.