Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Торпедо Вл
|1:3
|Динамо-2
|21 тур
|9 ноября, среда
|14:00
|Химик
|2:3
|Торпедо Вл
|20 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Торпедо Вл
|0:0
|Торпедо-2
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо Вг
|1:0
|Торпедо Вл
|8 тур
|24 октября, понедельник
|13:00
|Тверь
|1:2
|Торпедо Вл
|17 тур
|19 октября, среда
|18:30
|Спартак К
|1:1
|Торпедо Вл
|15 тур
|8 октября, суббота
|16:00
|Торпедо Вл
|1:1
|Знамя Труда
|14 тур
|1 октября, суббота
|16:00
|Торпедо Вл
|2:2
|Текстильщик
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|18:00
|Торпедо Вл
|1:4
|Муром
|12 тур
|22 сентября, четверг
|16:00
|Чертаново
|0:1
|Торпедо Вл
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Торпедо Вл
|2:1
|Химик
|10 тур
|10 сентября, суббота
|16:00
|Торпедо-2
|1:2
|Торпедо Вл
|9 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Торпедо Вл
|2:0
|Динамо Вг
|18 тур
|27 августа, суббота
|19:00
|Торпедо Вл
|1:0
|Тверь
|7 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Торпедо Вл
|0:0
|Спартак К
|5 тур
|10 августа, среда
|18:30
|Знамя Труда
|0:3
|Торпедо Вл
|4 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Текстильщик
|4:0
|Торпедо Вл
|3 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Муром
|5:0
|Торпедо Вл
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Торпедо Вл
|1:2
|Чертаново
|1 тур
|16 июля, суббота
|18:00
|Динамо-2
|2:1
|Торпедо Вл