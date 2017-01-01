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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Торпедо Вл
Результаты
€ 25 тыс
Торпедо Вл - результаты матчей
Владимир
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Торпедо
Сайт:
http://www.fc-tv.ru/
Тренер:
Аслан Засеев
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2025
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Россия. ФНЛ. Второй этап 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад. 2009
01.11 | 14:00
Торпедо Вл
0 : 0
Чертаново
25.10 | 13:00
Космос
2 : 0
Торпедо Вл
18.10 | 14:00
Торпедо Вл
1 : 1
Динамо СПб
15.10 | 14:00
Торпедо Вл
0 : 3
Спартак-2
11.10 | 16:00
Череповец
0 : 1
Торпедо Вл
27.09 | 15:00
Тверь
2 : 0
Торпедо Вл
20.09 | 16:00
Торпедо Вл
0 : 1
Искра
13.09 | 17:00
Муром
4 : 0
Торпедо Вл
06.09 | 16:00
Торпедо Вл
1 : 2
Луки-Энергия
29.08 | 14:00
Звезда
2 : 3
Торпедо Вл
09.08 | 17:00
Динамо Вг
0 : 1
Торпедо Вл
02.08 | 18:00
Торпедо Вл
2 : 2
Балтика-2
24.07 | 08:00
Енисей-М
0 : 0
Торпедо Вл
05.07 | 18:00
Торпедо Вл
1 : 2
Космос
28.06 | 14:00
Динамо СПб
1 : 1
Торпедо Вл
21.06 | 18:00
Торпедо Вл
1 : 0
Череповец
14.06 | 16:00
Спартак-2
0 : 1
Торпедо Вл
07.06 | 18:00
Торпедо Вл
2 : 0
Тверь
30.05 | 14:00
Искра
0 : 1
Торпедо Вл
23.05 | 17:00
Торпедо Вл
1 : 0
Муром
17.05 | 16:00
Луки-Энергия
1 : 1
Торпедо Вл
10.05 | 16:00
Торпедо Вл
1 : 1
Звезда
26.04 | 10:00
Иркутск
2 : 1
Торпедо Вл
19.04 | 16:00
Торпедо Вл
1 : 2
Динамо Вг
12.04 | 15:00
Балтика-2
2 : 0
Торпедо Вл
05.04 | 15:00
Торпедо Вл
2 : 1
Енисей-М
29.03 | 16:00
Чертаново
2 : 1
Торпедо Вл
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