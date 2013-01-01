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    Торпедо Вл - результаты

    Город Владимир
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://www.fc-tv.ru/
    Стадион Торпедо
    Тренер Александр Горбачев
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо Вл 1:3 Динамо-2
    21 тур
    		9 ноября, среда 14:00 Химик 2:3 Торпедо Вл
    20 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Торпедо Вл 0:0 Торпедо-2
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Динамо Вг 1:0 Торпедо Вл
    8 тур
    		24 октября, понедельник 13:00 Тверь 1:2 Торпедо Вл
    17 тур
    		19 октября, среда 18:30 Спартак К 1:1 Торпедо Вл
    15 тур
    		8 октября, суббота 16:00 Торпедо Вл 1:1 Знамя Труда
    14 тур
    		1 октября, суббота 16:00 Торпедо Вл 2:2 Текстильщик
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 18:00 Торпедо Вл 1:4 Муром
    12 тур
    		22 сентября, четверг 16:00 Чертаново 0:1 Торпедо Вл
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 2:1 Химик
    10 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Торпедо-2 1:2 Торпедо Вл
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо Вл 2:0 Динамо Вг
    18 тур
    		27 августа, суббота 19:00 Торпедо Вл 1:0 Тверь
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 0:0 Спартак К
    5 тур
    		10 августа, среда 18:30 Знамя Труда 0:3 Торпедо Вл
    4 тур
    		6 августа, суббота 18:00 Текстильщик 4:0 Торпедо Вл
    3 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Муром 5:0 Торпедо Вл
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 1:2 Чертаново
    1 тур
    		16 июля, суббота 18:00 Динамо-2 2:1 Торпедо Вл
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