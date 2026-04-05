Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торпедо Вл - Енисей-М: обзор матча 05 апреля 2026

Торпедо Вл
05.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
2 : 1
Завершен
Енисей-М
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
23
Артем Герасимов
ВР
21
Никита Колганов
ЛЗ
24
Константин Попов
ЛЗ
3
Никита Романенков
ЛЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
37
Владислав Сиротов
ПЗ
77
Данил Соболев
ПЗ
72
Дмитрий Сафронов
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ЛП
10
Сергей Черненко
ПП
82
Валерий Архипенко
ЦФ
Главный тренер
Аслан Засеев
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
88
Александр Егоров
ЛЗ
92
Александр Губанов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
71
Назар Терпугов
ПЗ
46
Богдан Руппель
ПЗ
97
Владислав Скавыш
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ЛП
95
Иван Обороча
ПП
69
Иван Лапицкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Торпедо Вл
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
22
Константин Кузьмичев
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
Енисей-М
59
Андрей Островский
ЦЗ
54
Евгений Гололобов
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
57
Егор Шупяков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
66
Захар Терпугов
ЦЗ
3-2-2-1
23
Герасимов
21
Колганов
24
Попов
17
Глинский
3
Романенков
72
Сафронов
7
Коренблюм
10
Черненко
82
Архипенко
3-2-2-1
99
Константинов
88
Егоров
92
Губанов
83
Амбросенок
97
Скавыш
74
Чулков
95
Обороча
8
Карташов
69
Лапицкий
Остались в запасе
Торпедо Вл
Енисей-М
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
22
Константин Кузьмичев
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
59
Андрей Островский
ЦЗ
54
Евгений Гололобов
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
57
Егор Шупяков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
66
Захар Терпугов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
22
Константин Кузьмичев
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
Остались в запасе
59
Андрей Островский
ЦЗ
54
Евгений Гололобов
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
57
Егор Шупяков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
66
Захар Терпугов
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Торпедо Вл - Енисей-М
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
9
15
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо Вл
Енисей-М
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Торпедо Вл
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+