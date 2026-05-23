Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торпедо Вл - Муром: обзор матча 23 мая 2026

Торпедо Вл
23.05.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
1 : 0
Завершен
Муром
87' А. Алимханов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Муром
Завершен
ГОЛ! 1:0! Алимхан Алимханов
Пас отдал Никита Колганов
87'
Желтая карточка
Александр Коренблюм
85'
83'
Замена
Максим Андреев ️️️️➡️️ Филипп Дворецков
Замена
Дмитрий Сафронов ️️️️➡️️ Степан Комар
81'
Замена
Алимхан Алимханов ️️️️➡️️ Валерий Архипенко
80'
Замена
Данил Соболев ️️️️➡️️ Владислав Сиротов
74'
73'
Замена
Шамиль Саадуев ️️️️➡️️ Шамиль Гасанов
Желтая карточка
Константин Попов
67'
58'
Замена
Антон Пенчелюзов ️️️️➡️️ Гаджимурад Абдуллаев
58'
Замена
Эльвин Данилов ️️️️➡️️ Расиль Асайдулин
Желтая карточка
Степан Комар
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
71
Максим Вафиев
ВР
17
Данил Глинский
ЛЗ
3
Никита Романенков
ЛЗ
21
Никита Колганов
ЛЗ
11
Иван Сергиенко
ПЗ
91
Степан Комар
ПЗ
10
Сергей Черненко
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ЛП
37
Владислав Сиротов
ЦП
24
Константин Попов
ПП
82
Валерий Архипенко
ЦФ
Главный тренер
Аслан Засеев
Муром
85
Никита Жеймо
ВР
22
Филипп Дворецков
ЛЗ
15
Евгений Ливаднов
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЛЗ
2
Руслан Бабаян
ПЗ
7
Расиль Асайдулин
ПЗ
3
Шамиль Гасанов
ПЗ
89
Данил Шаталов
ЛП
7
Владислав Игнатенко
ЦП
21
Ислам Оразаев
ПП
9
Гаджимурад Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Торпедо Вл
23
Артем Герасимов
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
77
Данил Соболев
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
72
Дмитрий Сафронов
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
Муром
1
Егор Седов
ЦЗ
91
Никита Завьялов
ЦЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
77
Максим Андреев
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
3-2-3-1
71
Вафиев
91
Комар
17
Глинский
3
Романенков
21
Колганов
10
Черненко
7
Коренблюм
37
Сиротов
24
Попов
82
Архипенко
3-2-3-1
85
Жеймо
7
Асайдулин
22
Дворецков
15
Ливаднов
3
Гасанов
55
Саидов
21
Оразаев
7
Игнатенко
89
Шаталов
9
Абдуллаев
37
Сиротов
77
Соболев
77
Соболев
37
Сиротов
82
Архипенко
10
Алимханов
10
Алимханов
82
Архипенко
91
Комар
72
Сафронов
72
Сафронов
91
Комар
22
Дворецков
77
Андреев
77
Андреев
22
Дворецков
7
Асайдулин
68
Данилов
68
Данилов
7
Асайдулин
3
Гасанов
10
Саадуев
10
Саадуев
3
Гасанов
9
Абдуллаев
99
Пенчелюзов
99
Пенчелюзов
9
Абдуллаев
Остались в запасе
Торпедо Вл
Муром
23
Артем Герасимов
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
1
Егор Седов
ЦЗ
91
Никита Завьялов
ЦЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Остались в запасе
23
Артем Герасимов
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Егор Седов
ЦЗ
91
Никита Завьялов
ЦЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Статистика матча Торпедо Вл - Муром
3
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
8
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
4
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо Вл
Муром
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Торпедо Вл
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+