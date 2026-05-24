Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Енисей-М - Череповец: обзор матча 24 мая 2026

Енисей-М
24.05.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
4 : 2
Завершен
Череповец
40' А. Покровский 69' Н. Терпугов (П) 77' Н. Терпугов 90+3' А. Покровский
49' И. Анциферов 55' Л. Айба
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Череповец
Завершен
ГОЛ! 4:2! Альберт Покровский
90' +3
86'
Замена
Олег Кринкин ️️️️➡️️ Мирон Беляев
86'
Замена
Михаил Карамышев ️️️️➡️️ Дмитрий Серебряков
84'
Желтая карточка
Илья Анциферов
ГОЛ! 3:2! Назар Терпугов
77'
76'
Замена
Елисей Снегирев ️️️️➡️️ Леон Айба
Желтая карточка
Богдан Руппель
75'
75'
Замена
Руслан Мальцев ️️️️➡️️ Роман Ткачев
75'
Замена
Никита Пичугин ️️️️➡️️ Денис Ковалевский
Замена
Владислав Кравцов ️️️️➡️️ Дмитрий Ташов
72'
ГОЛ с пенальти! 2:2! Назар Терпугов
69'
Замена
Захар Терпугов ️️️️➡️️ Александр Губанов
61'
Замена
Назар Терпугов ️️️️➡️️ Иван Лапицкий
61'
55'
ГОЛ! 1:2! Леон Айба
Пас отдал Алексей Усанов
Замена
Иван Обороча ️️️️➡️️ Евгений Гололобов
52'
49'
ГОЛ! 1:1! Илья Анциферов
Пас отдал Эльнур Халыгов
ГОЛ! 1:0! Альберт Покровский
Пас отдал Александр Губанов
40'
17'
Желтая карточка
Мирон Беляев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
59
Андрей Островский
ЛЗ
46
Богдан Руппель
ЛЗ
58
Альберт Покровский
ПЗ
65
Артем Колесов
ПЗ
57
Егор Шупяков
ЛП
88
Александр Егоров
ЛП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
92
Александр Губанов
ПП
54
Евгений Гололобов
ПП
69
Иван Лапицкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Череповец
1
Андрей Пыркин
ВР
27
Даниял Гаджиев
ЛЗ
14
Денис Ковалевский
ЛЗ
7
Мирон Беляев
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
36
Роман Ткачев
ПЗ
30
Алексей Усанов
ПЗ
47
Дмитрий Серебряков
ПЗ
77
Эльнур Халыгов
ЦП
9
Илья Анциферов
ЦФ
9
Леон Айба
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Енисей-М
67
Денис Борзенков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
96
Родион Казаков
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
95
Иван Обороча
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
66
Захар Терпугов
ЦЗ
71
Назар Терпугов
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
Череповец
13
Михаил Зыков
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
5
Никита Пичугин
ЦЗ
20
Елисей Снегирев
ЦЗ
4-5-1
99
Константинов
46
Руппель
58
Покровский
59
Островский
65
Колесов
88
Егоров
92
Губанов
57
Шупяков
78
Ташов
54
Гололобов
69
Лапицкий
3-2-1-2
1
Пыркин
27
Гаджиев
14
Ковалевский
3
Ганус
47
Серебряков
7
Беляев
77
Халыгов
9
Айба
9
Анциферов
54
Гололобов
95
Обороча
95
Обороча
54
Гололобов
92
Губанов
66
Терпугов
66
Терпугов
92
Губанов
69
Лапицкий
71
Терпугов
71
Терпугов
69
Лапицкий
78
Ташов
62
Кравцов
62
Кравцов
78
Ташов
36
Ткачев
96
Мальцев
96
Мальцев
36
Ткачев
47
Серебряков
2
Карамышев
2
Карамышев
47
Серебряков
7
Беляев
8
Кринкин
8
Кринкин
7
Беляев
14
Ковалевский
5
Пичугин
5
Пичугин
14
Ковалевский
9
Айба
20
Снегирев
20
Снегирев
9
Айба
Остались в запасе
Енисей-М
Череповец
67
Денис Борзенков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
96
Родион Казаков
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
13
Михаил Зыков
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
67
Денис Борзенков
ЦЗ
30
Владимир Шавкунов
ЦЗ
96
Родион Казаков
ЦЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦЗ
71
Кирилл Поршунов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Михаил Зыков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Енисей-М - Череповец
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
12
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
3
Информация о матче
Главный судья:
A. Meshkov
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей-М
Череповец
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Енисей-М
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+