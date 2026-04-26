Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иркутск - Торпедо Вл: обзор матча 26 апреля 2026

Иркутск
26.04.2026, воскресенье, 10:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо Вл
33' В. Луташев (П) 59' А. Лаврентьев
2' В. Архипенко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Иркутск - Торпедо Вл
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Виктор Антонюк
72'
65'
Замена
️️️️➡️️ Александр Коренблюм
64'
Замена
️️️️➡️️ Константин Попов
ГОЛ! 2:1! Арсений Лаврентьев
Пас отдал Владислав Луташев
59'
45' +2
Желтая карточка
Валерий Архипенко
ГОЛ с пенальти! 1:1! Владислав Луташев
33'
Желтая карточка
Дмитрий Икованюк
26'
Замена
️️️️➡️️ Кирилл Фурман
23'
21'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Сиротов
14'
Замена
️️️️➡️️ Никита Романенков
2'
ГОЛ! 0:1! Валерий Архипенко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
1
Андрей Сорокин
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
38
Дмитрий Пытлев
ЛЗ
2
Алексей Найденов
ЦЗ
23
Федор Мотовилов
ПЗ
99
Андрей Ломаш
ПЗ
8
Дмитрий Икованюк
ЛП
20
Даниил Канхарей
ЦП
11
Владислав Луташев
ЦФ
7
Арсений Лаврентьев
ЦФ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Торпедо Вл
71
Максим Вафиев
ВР
82
Даниил Лазарев
ЛЗ
10
Алимхан Алимханов
ЛЗ
9
Александр Комиссаров
ЛЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
10
Сергей Черненко
ПЗ
11
Иван Сергиенко
ПЗ
72
Дмитрий Сафронов
ПЗ
21
Никита Колганов
ЦП
77
Данил Соболев
ЦФ
82
Валерий Архипенко
ЦФ
Главный тренер
Аслан Засеев
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
47
Кирилл Фурман
ПЗ
99
Виктор Антонюк
ЦП
10
Егор Перевозников
ПП
Торпедо Вл
3
Никита Романенков
ЛЗ
24
Константин Попов
ЛЗ
7
Александр Коренблюм
ЛЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
23
Артем Герасимов
ЦЗ
37
Владислав Сиротов
ЦФ
3-2-2-2
1
Сорокин
23
Мотовилов
34
Усов
2
Найденов
38
Пытлев
99
Ломаш
8
Икованюк
20
Канхарей
7
Лаврентьев
11
Луташев
3-2-1-2
71
Вафиев
82
Лазарев
10
Алимханов
17
Глинский
72
Сафронов
9
Комиссаров
21
Колганов
82
Архипенко
77
Соболев
47
Фурман
47
Фурман
99
Антонюк
99
Антонюк
3
Романенков
3
Романенков
24
Попов
24
Попов
7
Коренблюм
7
Коренблюм
37
Сиротов
37
Сиротов
Остались в запасе
Иркутск
Торпедо Вл
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
10
Егор Перевозников
ПП
Главный тренер
Илья Кунгуров
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
23
Артем Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
Остались в запасе
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
10
Егор Перевозников
ПП
Остались в запасе
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
23
Артем Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Главный тренер
Аслан Засеев
Статистика матча Иркутск - Торпедо Вл
1
1
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
12
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
2
Информация о матче
Главный судья:
K. Dushkova
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Иркутск
Торпедо Вл
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Иркутск
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+