Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торпедо Вл - Звезда: обзор матча 10 мая 2026

Торпедо Вл
10.05.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
1 : 1
Завершен
Звезда
90+4' И. Сергиенко (П)
7' В. Сафронов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Звезда
Завершен
ГОЛ с пенальти! 1:1! Иван Сергиенко
90' +4
87'
Замена
Филипп Нуретдинов ️️️️➡️️ Никита Колдунов
Замена
Виктор Кузнецов ️️️️➡️️ Валерий Архипенко
81'
81'
Замена
Вячеслав Митрохин ️️️️➡️️ Руслан Ангутаев
Замена
Константин Кузьмичев ️️️️➡️️ Дмитрий Сафронов
70'
68'
Замена
Ниджад Алыев ️️️️➡️️ Даниил Вислевский
68'
Замена
Вадим Леонов ️️️️➡️️ Иван Горяинов
Желтая карточка
Степан Комар
59'
Замена
Степан Комар ️️️️➡️️ Константин Попов
50'
Замена
Владислав Сиротов ️️️️➡️️ Данил Соболев
50'
Замена
Алимхан Алимханов ️️️️➡️️ Александр Коренблюм
49'
34'
Желтая карточка
Иван Горяинов
7'
ГОЛ! 0:1! Виталий Сафронов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
23
Артем Герасимов
ВР
72
Дмитрий Сафронов
ЛЗ
77
Данил Соболев
ЛЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
17
Данил Глинский
ПЗ
21
Никита Колганов
ПЗ
10
Сергей Черненко
ЛП
24
Константин Попов
ЦП
7
Александр Коренблюм
ПП
82
Валерий Архипенко
ЦФ
11
Иван Сергиенко
ЦФ
Главный тренер
Аслан Засеев
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Виталий Сафронов
ЛЗ
4
Артем Колобов
ЛЗ
22
Станислав Уткин
ЛЗ
59
Андрей Зенюк
ПЗ
8
Арсен Нышаналиев
ПЗ
17
Роман Зайцев
ПЗ
55
Иван Горяинов
ЛП
7
Даниил Вислевский
ЦП
10
Никита Колдунов
ПП
9
Руслан Ангутаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Торпедо Вл
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
91
Степан Комар
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
37
Владислав Сиротов
ЦЗ
22
Константин Кузьмичев
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
Звезда
93
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
81
Дамир Желеготов
ЦЗ
12
Вячеслав Митрохин
ЦЗ
24
Вадим Леонов
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
19
Egor Maksimov
ЦЗ
18
Ниджад Алыев
ЦЗ
78
Максим Ефремов
ЦЗ
3-2-3-2
23
Герасимов
17
Глинский
72
Сафронов
2
Клейнер
77
Соболев
21
Колганов
10
Черненко
24
Попов
7
Коренблюм
11
Сергиенко
82
Архипенко
3-2-3-1
1
Зайцев
8
Нышаналиев
3
Сафронов
4
Колобов
17
Зайцев
22
Уткин
10
Колдунов
7
Вислевский
55
Горяинов
9
Ангутаев
24
Попов
91
Комар
91
Комар
24
Попов
7
Коренблюм
10
Алимханов
10
Алимханов
7
Коренблюм
77
Соболев
37
Сиротов
37
Сиротов
77
Соболев
72
Сафронов
22
Кузьмичев
22
Кузьмичев
72
Сафронов
82
Архипенко
51
Кузнецов
51
Кузнецов
82
Архипенко
10
Колдунов
93
Нуретдинов
93
Нуретдинов
10
Колдунов
9
Ангутаев
12
Митрохин
12
Митрохин
9
Ангутаев
55
Горяинов
24
Леонов
24
Леонов
55
Горяинов
7
Вислевский
18
Алыев
18
Алыев
7
Вислевский
Остались в запасе
Торпедо Вл
Звезда
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
81
Дамир Желеготов
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
19
Egor Maksimov
ЦЗ
78
Максим Ефремов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лифоренко
Остались в запасе
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
Остались в запасе
81
Дамир Желеготов
ЦЗ
11
Федор Семенов
ЦЗ
19
Egor Maksimov
ЦЗ
78
Максим Ефремов
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
Главный тренер
Олег Лифоренко
Статистика матча Торпедо Вл - Звезда
1
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
6
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо Вл
Звезда
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Торпедо Вл
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+