Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балтика-2 - Торпедо Вл: обзор матча 12 апреля 2026

Балтика-2
12.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо Вл
72' В. Поспелов 88' К. Степанов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Торпедо Вл
Завершен
ГОЛ! 2:0! Кирилл Степанов
88'
ГОЛ! 1:0! Владислав Поспелов
72'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
35
Ivan Gavrilov
ВР
43
Никита Боков
ЛЗ
59
Кирилл Давиденко
ЛЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ПЗ
46
Кирилл Обонин
ПЗ
57
Эльджат Мамедов
ПЗ
42
Владислав Поспелов
ЛП
47
Арсений Попушой
ЦП
17
Кирилл Никишин
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Торпедо Вл
23
Артем Герасимов
ВР
21
Никита Колганов
ЛЗ
72
Дмитрий Сафронов
ЛЗ
77
Данил Соболев
ЛЗ
17
Данил Глинский
ПЗ
82
Даниил Лазарев
ПЗ
10
Сергей Черненко
ПЗ
37
Владислав Сиротов
ЛП
24
Константин Попов
ЦП
7
Александр Коренблюм
ПП
82
Валерий Архипенко
ЦФ
Главный тренер
Аслан Засеев
Балтика-2
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
18
Денис Макаров
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
98
German Iva
ЦЗ
99
Даниил Киселев
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
Торпедо Вл
9
Александр Комиссаров
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
11
Иван Сергиенко
ЦЗ
3-2-3-1
35
Gavrilov
46
Обонин
43
Боков
59
Давиденко
88
Щелкунов
57
Мамедов
42
Поспелов
47
Попушой
17
Никишин
39
Степанов
3-2-3-1
23
Герасимов
82
Лазарев
21
Колганов
72
Сафронов
10
Черненко
77
Соболев
7
Коренблюм
24
Попов
37
Сиротов
82
Архипенко
Остались в запасе
Балтика-2
Торпедо Вл
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
18
Денис Макаров
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
98
German Iva
ЦЗ
99
Даниил Киселев
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
9
Александр Комиссаров
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
11
Иван Сергиенко
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
Остались в запасе
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
18
Денис Макаров
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
98
German Iva
ЦЗ
99
Даниил Киселев
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
Остались в запасе
9
Александр Комиссаров
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
11
Иван Сергиенко
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Аслан Засеев
Статистика матча Балтика-2 - Торпедо Вл
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
10
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
7
1
Информация о матче
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика-2
Торпедо Вл
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Балтика-2
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+