Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
6
7
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
18
4
5
50
21
29
58
27
16
8
3
45
15
30
56
27
15
7
5
48
23
25
52
27
13
8
6
39
26
13
47
27
13
4
10
46
37
9
43
27
13
4
10
37
37
0
43
27
11
5
11
45
39
6
38
27
9
7
11
24
33
-9
34
27
10
4
13
32
42
-10
34
27
7
7
13
33
40
-7
28
27
7
6
14
32
36
-4
27
27
6
9
12
34
49
-15
27
27
7
4
16
32
56
-24
25
27
5
7
15
28
57
-29
22
14
3
2
9
11
25
-14
11
Команда
1
4
6
8
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
9
4
1
32
11
21
31
13
8
4
1
24
12
12
28
13
8
3
2
17
7
10
27
14
8
2
4
24
16
8
26
13
8
2
3
25
12
13
26
14
7
2
5
23
24
-1
23
13
7
2
4
25
19
6
23
14
7
1
6
17
17
0
22
14
6
1
7
16
18
-2
19
13
4
4
5
13
15
-2
16
14
4
4
6
20
18
2
16
14
3
5
6
18
26
-8
14
13
3
4
6
17
25
-8
13
13
2
4
7
12
18
-6
10
7
2
1
4
5
10
-5
7
Команда
2
4
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
5
1
28
8
20
29
13
9
0
4
18
10
8
27
14
7
5
2
23
11
12
26
13
6
3
4
20
20
0
21
14
6
2
6
21
18
3
20
14
5
4
5
15
14
1
19
14
5
3
6
11
18
-7
18
14
5
3
6
21
22
-1
18
13
4
3
6
16
24
-8
15
13
3
4
6
16
23
-7
13
13
3
3
7
21
23
-2
12
13
3
2
8
12
18
-6
11
14
2
3
9
11
32
-21
9
7
1
1
5
6
15
-9
4
13
0
2
11
9
32
-23
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире