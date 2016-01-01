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    Журналист Карпов – о задержании фанатов «Шинника»: «Около 100 человек стояли под холодным дождем по щиколотку в воде»

    Журналист Иван Карпов рассказал подробности задержания фанатов «Шинника», прибывших во Владимир на матч 12-го тура ФНЛ-2 с «Торпедо».

    «Фанаты «Шинника» приезжают во Владимир на игру с местным «Торпедо» организованной группой на двух автобусах в составе около ста человек. Остальные добираются своим ходом.

    Еще на подъезде к городу в автобусах замечают, что за ними следует неизвестный автомобиль. Доезжают до места неподалеку от стадиона и организуют к нему пеший проход на 5-7 минут с зарядами в честь Ярославля. Из авто продолжают следить за фанатами.

    Гостевые болельщики доходят до стадиона, проходят рамки металлоискателей и осмотр контролеров уже на территории арены... Как тут, неожиданно — силовики берут группу в оцепление.

    Начинаются разговоры с полицией, попытки выяснить: «В чем дело?» Они ни к чему не приводят: майор Росгвардии разводит руками — у него приказ локализовать группу и ничего поделать он с этим не может.

    Фанаты стоят в цепке, соблюдая принципы братства — они не понимают, за что их удерживают. Проходы болельщиков по улицам российских городов — это обычное явление, также как и для Европы. Но даже этой претензии им не сообщают.

    Затем силовики выдергивают из толпы свою первую жертву. Люди возмущаются: «За что?», — и призывают полицейских прекратить беспредел. При этом никакого насилия или агрессивных действий по отношения к представителям власти они не совершают.

    Вместо ответов людей начинают вытаскивать по одному, чтобы грубо запихнуть в автозак, где не было даже света. Сзади массу болельщиков, используя ограждения, удерживает группа полицейских, создавая давку. Из-за этого пострадала девушка — ей сдавило грудную клетку, но скорую ей вызовут только из изолятора.

    В какой-то момент, полицейские предлагают фанатам пройти в автозаки по-хорошему, и они соглашаются. Всех отвозят в ИВС на улице Осипенко и помещают в пустую клетку под открытым небом, где около 100 человек стоят под холодным дождем по щиколотку в воде. Им никто ничего не объясняет, полицейские их игнорируют.

    Проходит около трех часов, после чего маленькими группами по 5-6 человек — задержанных начинают выводить на допросы по 40-50 минут, пока остальные мокнут и мерзнут. Сначала обязательно разговор с ФСБ, затем с ГИБДД и полицией.

    Кого-то отпускают после составления протокола об административном правонарушении, но весьма неохотно и только после просмотра видео от стадиона. Других переводят в актовый зал на потом, а кто-то отправляется прямиком в камеру.

    У кого нет с собой документов — тому оформляют нарушение анти-ковидных мер (пребывал в общественном месте без паспорта) и лепят штраф в 5000 рублей. Другим же вменяют статью 20.2 КоАП: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

    В 22:30 ребята из ИВС дают команду тем, кто уже откинулся — выезжать на автобусе в Ярославль. Однако сотрудники ДПС не позволяют этого и заставляют ждать остальных. К двум часам ночи выпускают еще часть задержанных — других запирают в изоляторе, их ждет суд. Только тогда свободной части фанатов дают возможность покинуть гостеприимный Владимир.

    Примечательно, что когда тем вечером болельщики «Шинника» хотели передать своим друзьям попить и поесть — им отказали. Сказали — «Не положено!» Хотя люди к тому моменту находились в холоде без еды и воды уже более шести часов. Важно, что дважды в ИВС приезжала скорая, которая забирала кого-то из задержанных.

    По факту случившегося у стадиона, местная полиция может возбудить два уголовных дела, остальным псевдо-нарушителям грозит административное наказание. Поговаривают, что кому-то из фараонов сломали палец. По другой версии — пробили голову. И это серьезно.

    Кстати, тот несчастный автобус со спасшимися фанатами прямо на подъезде к Ярославлю остановили бойцы подразделение по борьбе с экстремизмом (отдел «Э»). Всех поголовно сфотографировали, переписали данные и отпустили. Судя по всему, не доверяют работе своих владимирских коллег, которые сегодня и завтра судят приезжих болельщиков за банальный проход.

    Похоже, что это очередная показательная порка. Только планировали ее, видимо, изначально — судя по слежке. То есть, это тупо провокация на закручивание гаек и борьбу с проявлениями фанатизма. Даже, если они никак не завязана на насилие или нарушение закона, достойного наказанием клеткой или еще чем похуже», – написал Карпов в телеграме.

    Тренер «Торпедо» – о задержании фанатов «Шинника»: «Мы ждали их в адекватном виде. Нечего устраивать шествия с фаерами»

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7392

      FanatSerj 4 минуты назад

      "Поговаривают, что кому-то из фараонов сломали палец. По другой версии — пробили голову. И это серьезно."
      Тогда ещё легонько отделались, а так бы всем пальцы переломать, чтобы в следующий раз понимали как это ощущается, стадо быдла по другому всё равно не поймут, только сила, потом подрастут ещё спасибо скажут за воспитание.

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      Рейтинг: +21592

      bset 37 минут назад

      Ну зато либералов к власти не подпустили, отбились от загнивающего запада и спасли свои скрепы) А задержания без причины можно потерпеть. Зато гей-парадов у нас не будет))

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      Рейтинг: +6952

      Старикан 43 минуты назад

      Скоро и за комментарии, которые мы здесь пишем, сажать начнут...

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      Рейтинг: +52266

      portero 1 час назад

      Подоицаи они шакалынаслужбе, дали власть унижать народ, чтоб не вякал, а а палец сук вывернул когда людей бил....

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      Рейтинг: +2862

      Dgad 2 часа назад

      По факту живем в стране где тебя по щелчку пальца могут закрыть просто за то что ты был не в том месте и не в то время. Посадить избить, задавить запугать это беспредел псов нынешней власти по отношению к собственному народу...

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      Рейтинг: +2417

      seth343 2 часа назад

      Ментовской безпредел.

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