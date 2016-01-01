Журналист Карпов – о задержании фанатов «Шинника»: «Около 100 человек стояли под холодным дождем по щиколотку в воде»

"Поговаривают, что кому-то из фараонов сломали палец. По другой версии — пробили голову. И это серьезно."
Тогда ещё легонько отделались, а так бы всем пальцы переломать, чтобы в следующий раз понимали как это ощущается, стадо быдла по другому всё равно не поймут, только сила, потом подрастут ещё спасибо скажут за воспитание.
Журналист Иван Карпов рассказал подробности задержания фанатов «Шинника», прибывших во Владимир на матч 12-го тура ФНЛ-2 с «Торпедо».
«Фанаты «Шинника» приезжают во Владимир на игру с местным «Торпедо» организованной группой на двух автобусах в составе около ста человек. Остальные добираются своим ходом.
Еще на подъезде к городу в автобусах замечают, что за ними следует неизвестный автомобиль. Доезжают до места неподалеку от стадиона и организуют к нему пеший проход на 5-7 минут с зарядами в честь Ярославля. Из авто продолжают следить за фанатами.
Гостевые болельщики доходят до стадиона, проходят рамки металлоискателей и осмотр контролеров уже на территории арены... Как тут, неожиданно — силовики берут группу в оцепление.
Начинаются разговоры с полицией, попытки выяснить: «В чем дело?» Они ни к чему не приводят: майор Росгвардии разводит руками — у него приказ локализовать группу и ничего поделать он с этим не может.
Фанаты стоят в цепке, соблюдая принципы братства — они не понимают, за что их удерживают. Проходы болельщиков по улицам российских городов — это обычное явление, также как и для Европы. Но даже этой претензии им не сообщают.
Затем силовики выдергивают из толпы свою первую жертву. Люди возмущаются: «За что?», — и призывают полицейских прекратить беспредел. При этом никакого насилия или агрессивных действий по отношения к представителям власти они не совершают.
Вместо ответов людей начинают вытаскивать по одному, чтобы грубо запихнуть в автозак, где не было даже света. Сзади массу болельщиков, используя ограждения, удерживает группа полицейских, создавая давку. Из-за этого пострадала девушка — ей сдавило грудную клетку, но скорую ей вызовут только из изолятора.
В какой-то момент, полицейские предлагают фанатам пройти в автозаки по-хорошему, и они соглашаются. Всех отвозят в ИВС на улице Осипенко и помещают в пустую клетку под открытым небом, где около 100 человек стоят под холодным дождем по щиколотку в воде. Им никто ничего не объясняет, полицейские их игнорируют.
Проходит около трех часов, после чего маленькими группами по 5-6 человек — задержанных начинают выводить на допросы по 40-50 минут, пока остальные мокнут и мерзнут. Сначала обязательно разговор с ФСБ, затем с ГИБДД и полицией.
Кого-то отпускают после составления протокола об административном правонарушении, но весьма неохотно и только после просмотра видео от стадиона. Других переводят в актовый зал на потом, а кто-то отправляется прямиком в камеру.
У кого нет с собой документов — тому оформляют нарушение анти-ковидных мер (пребывал в общественном месте без паспорта) и лепят штраф в 5000 рублей. Другим же вменяют статью 20.2 КоАП: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
В 22:30 ребята из ИВС дают команду тем, кто уже откинулся — выезжать на автобусе в Ярославль. Однако сотрудники ДПС не позволяют этого и заставляют ждать остальных. К двум часам ночи выпускают еще часть задержанных — других запирают в изоляторе, их ждет суд. Только тогда свободной части фанатов дают возможность покинуть гостеприимный Владимир.
Примечательно, что когда тем вечером болельщики «Шинника» хотели передать своим друзьям попить и поесть — им отказали. Сказали — «Не положено!» Хотя люди к тому моменту находились в холоде без еды и воды уже более шести часов. Важно, что дважды в ИВС приезжала скорая, которая забирала кого-то из задержанных.
По факту случившегося у стадиона, местная полиция может возбудить два уголовных дела, остальным псевдо-нарушителям грозит административное наказание. Поговаривают, что кому-то из фараонов сломали палец. По другой версии — пробили голову. И это серьезно.
Кстати, тот несчастный автобус со спасшимися фанатами прямо на подъезде к Ярославлю остановили бойцы подразделение по борьбе с экстремизмом (отдел «Э»). Всех поголовно сфотографировали, переписали данные и отпустили. Судя по всему, не доверяют работе своих владимирских коллег, которые сегодня и завтра судят приезжих болельщиков за банальный проход.
Похоже, что это очередная показательная порка. Только планировали ее, видимо, изначально — судя по слежке. То есть, это тупо провокация на закручивание гаек и борьбу с проявлениями фанатизма. Даже, если они никак не завязана на насилие или нарушение закона, достойного наказанием клеткой или еще чем похуже», – написал Карпов в телеграме.
Тренер «Торпедо» – о задержании фанатов «Шинника»: «Мы ждали их в адекватном виде. Нечего устраивать шествия с фаерами»