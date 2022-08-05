Генич прокомментирует матч Второй лиги

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич будет работать на матче группы 2 Второй лиги между «Текстильщиком» и владимирским «Торпедо».

«Дерби на все времена «Текстильщик» – «Торпедо» прокомментирует Константин Генич!

Для суперматча мы пригласили суперкомментатора. Константин Генич – звезда «Матч ТВ» и любителей серии игр FIFA. В его активе десятки крылатых выражений, которые разлетелись на шутки и мемы.

За час до начала матча Константин проведет автограф и фотосессию», – сообщили в Иваново.