Генич прокомментирует матч Второй лиги

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич будет работать на матче группы 2 Второй лиги между «Текстильщиком» и владимирским «Торпедо».
«Дерби на все времена «Текстильщик» – «Торпедо» прокомментирует Константин Генич!
Для суперматча мы пригласили суперкомментатора. Константин Генич – звезда «Матч ТВ» и любителей серии игр FIFA. В его активе десятки крылатых выражений, которые разлетелись на шутки и мемы.
За час до начала матча Константин проведет автограф и фотосессию», – сообщили в Иваново.
- Матч на «Текстильщике» состоится завтра, 6 августа.
- «Текстильщик» тренирует экс-форвард сборной России Игорь Колыванов.
- Ивановцы по итогам прошлого сезона вылетели из Первой лиги.
Источник: телеграм-канал «Текстильщика»