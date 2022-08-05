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    Генич прокомментирует матч Второй лиги

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич будет работать на матче группы 2 Второй лиги между «Текстильщиком» и владимирским «Торпедо».

    «Дерби на все времена «Текстильщик» – «Торпедо» прокомментирует Константин Генич!

    Для суперматча мы пригласили суперкомментатора. Константин Генич – звезда «Матч ТВ» и любителей серии игр FIFA. В его активе десятки крылатых выражений, которые разлетелись на шутки и мемы.

    За час до начала матча Константин проведет автограф и фотосессию», – сообщили в Иваново.

    • Матч на «Текстильщике» состоится завтра, 6 августа.
    • «Текстильщик» тренирует экс-форвард сборной России Игорь Колыванов.
    • Ивановцы по итогам прошлого сезона вылетели из Первой лиги.

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    Источник: телеграм-канал «Текстильщика»

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