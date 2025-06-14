Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Спартак-2» – «Торпедо Владимир»: Вторая лига Б, 15 июня 2025

14 июня 2025 11:19
Спартак-2 - Торпедо Вл
15 июн. 2025, воскресенье 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Перейти в онлайн матча
7.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Спартака-2»
Сделать ставку

15 июня в Москве состоится матч 12-го тура Второй лиги Б, в котором «Спартак-2» примет «Торпедо Владимир». Хозяева уверенно держатся в лидирующей группе, в то время как гости борются за выживание.

«Спартак-2»

Резерв «Спартака» проводит стабильный сезон: 20 очков после 10 туров и третье место в таблице. Команда показывает атакующий стиль: 12 голов за 5 последних матчей – в среднем 2.4 мяча за игру. В последних 6 встречах москвичи неизменно забивают, а дома играют особенно уверенно – показательна победа 5:0 над «Коломной».

Оборона команды также на уровне – 5 пропущенных мячей за 5 туров, и лишь одно поражение за 9 последних матчей. Баланс между атакой и защитой делает «Спартак-2» фаворитом не только в этом туре, но и в борьбе за повышение.

«Торпедо Владимир»

Владимирская команда после 10 туров набрала 8 очков и находится на 13-й строчке. После серии неудач «Торпедо» одержало две победы подряд – над «Енисеем-2» и «Звездой СПб» с одинаковым счeтом 2:0. Однако на выезде команда выглядит нестабильно, проигрывая клубам из топ-6, как в случае с «Коломной» и «Тверью».

Средняя результативность владимирцев – 1.2 забитого и столько же пропущенного за матч. Однако против мощных атакующих команд оборона регулярно даeт сбой.

Факты о командах:

«Спартак-2»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 2.4 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • 5 голов в последней домашней игре

«Торпедо Владимир»

  • 2 победы подряд
  • В среднем 1.2 гола за матч в обе стороны
  • Сложности против команд из верхней части таблицы

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
10
Забитых мячей
6
2.5
В среднем за матч
1.5
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Торпедо Вл
3 : 1
01.09.2024
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Спартак-2
1 : 1
19.05.2024
Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Спартак-2
4 : 2
18.05.2015
Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Торпедо Вл
0 : 4
29.09.2014
Спартак-2

Прогноз на матч «Спартак-2» – «Торпедо Владимир»

«Спартак-2» действует агрессивно и эффективно. «Торпедо» будет бороться, но на фоне выездных неудач вряд ли сможет остановить хозяев. Логично ожидать результативную победу фаворита с возможным голом от гостей.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Спартака-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Спартака-2» – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа «Спартака-2» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «Спартака-2» больше 2.5 – коэффициент 2.10

7.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Спартака-2»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Торпедо Вл Спартак-2
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
7.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс - Велес
Точный счёт 0:2 в пользу «Велеса»
Матч завершен
0 : 1
6.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Спартак К - Ленинградец
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака Кострома»
Матч завершен
1 : 2
6.80
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Челябинск - Машук-КМВ
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 2
6.50
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Родина-2 - Волгарь
Точный счёт 1:2 в пользу «Волгаря»
Матч завершен
5 : 2
6.50
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волга - Кубань
Точный счёт 2:1 в пользу «Волги»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 