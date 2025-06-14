15 июня в Москве состоится матч 12-го тура Второй лиги Б, в котором «Спартак-2» примет «Торпедо Владимир». Хозяева уверенно держатся в лидирующей группе, в то время как гости борются за выживание.
«Спартак-2»
Резерв «Спартака» проводит стабильный сезон: 20 очков после 10 туров и третье место в таблице. Команда показывает атакующий стиль: 12 голов за 5 последних матчей – в среднем 2.4 мяча за игру. В последних 6 встречах москвичи неизменно забивают, а дома играют особенно уверенно – показательна победа 5:0 над «Коломной».
Оборона команды также на уровне – 5 пропущенных мячей за 5 туров, и лишь одно поражение за 9 последних матчей. Баланс между атакой и защитой делает «Спартак-2» фаворитом не только в этом туре, но и в борьбе за повышение.
«Торпедо Владимир»
Владимирская команда после 10 туров набрала 8 очков и находится на 13-й строчке. После серии неудач «Торпедо» одержало две победы подряд – над «Енисеем-2» и «Звездой СПб» с одинаковым счeтом 2:0. Однако на выезде команда выглядит нестабильно, проигрывая клубам из топ-6, как в случае с «Коломной» и «Тверью».
Средняя результативность владимирцев – 1.2 забитого и столько же пропущенного за матч. Однако против мощных атакующих команд оборона регулярно даeт сбой.
Факты о командах:
«Спартак-2»
- Забивает в 6 матчах подряд
- В среднем 2.4 гола за игру
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
- 5 голов в последней домашней игре
«Торпедо Владимир»
- 2 победы подряд
- В среднем 1.2 гола за матч в обе стороны
- Сложности против команд из верхней части таблицы
Прогноз на матч «Спартак-2» – «Торпедо Владимир»
«Спартак-2» действует агрессивно и эффективно. «Торпедо» будет бороться, но на фоне выездных неудач вряд ли сможет остановить хозяев. Логично ожидать результативную победу фаворита с возможным голом от гостей.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Спартака-2».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Спартака-2» – коэффициент 7.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Победа «Спартака-2» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.25
- Индивидуальный тотал «Спартака-2» больше 2.5 – коэффициент 2.10