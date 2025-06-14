15 июня в Москве состоится матч 12-го тура Второй лиги Б, в котором «Спартак-2» примет «Торпедо Владимир». Хозяева уверенно держатся в лидирующей группе, в то время как гости борются за выживание.

«Спартак-2»

Резерв «Спартака» проводит стабильный сезон: 20 очков после 10 туров и третье место в таблице. Команда показывает атакующий стиль: 12 голов за 5 последних матчей – в среднем 2.4 мяча за игру. В последних 6 встречах москвичи неизменно забивают, а дома играют особенно уверенно – показательна победа 5:0 над «Коломной».

Оборона команды также на уровне – 5 пропущенных мячей за 5 туров, и лишь одно поражение за 9 последних матчей. Баланс между атакой и защитой делает «Спартак-2» фаворитом не только в этом туре, но и в борьбе за повышение.

«Торпедо Владимир»

Владимирская команда после 10 туров набрала 8 очков и находится на 13-й строчке. После серии неудач «Торпедо» одержало две победы подряд – над «Енисеем-2» и «Звездой СПб» с одинаковым счeтом 2:0. Однако на выезде команда выглядит нестабильно, проигрывая клубам из топ-6, как в случае с «Коломной» и «Тверью».

Средняя результативность владимирцев – 1.2 забитого и столько же пропущенного за матч. Однако против мощных атакующих команд оборона регулярно даeт сбой.

Факты о командах:

«Спартак-2»

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 2.4 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

5 голов в последней домашней игре

«Торпедо Владимир»

2 победы подряд

В среднем 1.2 гола за матч в обе стороны

Сложности против команд из верхней части таблицы

Личные встречи 50% (2) 25% (1) 25% (1) 10 Забитых мячей 6 2.5 В среднем за матч 1.5 4:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур Торпедо Вл 3 : 1 Спартак-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур Спартак-2 1 : 1 Торпедо Вл Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур Спартак-2 4 : 2 Торпедо Вл Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур Торпедо Вл 0 : 4 Спартак-2

Прогноз на матч «Спартак-2» – «Торпедо Владимир»

«Спартак-2» действует агрессивно и эффективно. «Торпедо» будет бороться, но на фоне выездных неудач вряд ли сможет остановить хозяев. Логично ожидать результативную победу фаворита с возможным голом от гостей.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Спартака-2».

Рекомендованные ставки: