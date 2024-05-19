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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Торпедо Вл
Спартак-2 - Торпедо Вл: обзор матча 19 мая 2024
Спартак-2
19.05.2024, воскресенье, 21:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо Вл
37'
Ю. Петин
15'
В. Агалаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Торпедо Вл
90'
+2
Замена
Д. Глинский
️️️️
А. Нуруллин
Желтая карточка
Д. Иванников
83'
77'
Замена
М. Красилин
️️️️
Д. Зинович
77'
Замена
С. Сорокин
️️️️
И. Жаров
Замена
Н. Посмашный
️️️️
А. Быковский
74'
Замена
М. Офицеров
️️️️
А. Шоларь
74'
Замена
Д. Иванников
️️️️
Ю. Петин
63'
Желтая карточка
Ю. Петин
61'
61'
Замена
В. Ермилов
️️️️
Н. Смирнов
61'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
В. Агалаков
Желтая карточка
Е. Гузиев
51'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Петин
Пас отдал
Н. Ищенко
37'
26'
Желтая карточка
С. Радостев
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Агалаков
Пас отдал
Н. Смирнов
13'
Желтая карточка
А. Нуруллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
23
Владислав Агалаков
ЛВ
38
Дмитрий Зинович
ОП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
8
Артем Боровицкий
ЦП
10
Семен Радостев
АП
Главный тренер
Денис Евсиков
Спартак-2
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
47
Никита Посмашный
АП
27
Максим Офицеров
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Вялов
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
11
Сергей Сорокин
ЛВ
88
Никита Сатаров
АП
10
Роман Янушковский
ПВ
3-2-1-2-2
58
Фадеев
66
Петин
2
Бозов
3
Коледин
74
Гузиев
43
Войцеховский
7
Джебов
83
Ищенко
18
Шоларь
84
Быковский
10
Дунай
4-1-3-2
1
Сухорученко
33
Нуруллин
3
Романенков
5
Потапов
24
Смирнов
38
Зинович
25
Хохлов
8
Боровицкий
11
Жаров
10
Радостев
23
Агалаков
18
Шоларь
27
Офицеров
27
Офицеров
18
Шоларь
66
Петин
23
Иванников
23
Иванников
66
Петин
84
Быковский
47
Посмашный
47
Посмашный
84
Быковский
33
Нуруллин
17
Глинский
17
Глинский
33
Нуруллин
38
Зинович
18
Красилин
18
Красилин
38
Зинович
24
Смирнов
5
Ермилов
5
Ермилов
24
Смирнов
11
Жаров
11
Сорокин
11
Сорокин
11
Жаров
23
Агалаков
10
Янушковский
10
Янушковский
23
Агалаков
Остались в запасе
Спартак-2
Торпедо Вл
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
86
Илья Тихомиров
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
36
Вадим Пастушков
ЛВ
25
Егор Гуляев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
30
Дмитрий Вялов
ВР
4
Денис Перфилов
ЦЗ
88
Никита Сатаров
АП
Главный тренер
Денис Евсиков
Остались в запасе
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
86
Илья Тихомиров
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Иван Горяинов
ЛЗ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
36
Вадим Пастушков
ЛВ
25
Егор Гуляев
ПВ
Остались в запасе
30
Дмитрий Вялов
ВР
4
Денис Перфилов
ЦЗ
88
Никита Сатаров
АП
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Главный тренер
Денис Евсиков
Статистика матча Спартак-2 - Торпедо Вл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
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