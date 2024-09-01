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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Спартак-2
Торпедо Вл - Спартак-2: обзор матча 01 сентября 2024
Торпедо Вл
01.09.2024, воскресенье, 21:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
3 : 1
Завершен
Спартак-2
15'
И. Жаров
37'
В. Аляпин
57'
В. Аляпин
66'
А. Быковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Спартак-2
Замена
Д. Зинович
️️️️
Е. Могилев
87'
82'
Желтая карточка
А. Джебов
82'
Замена
А. Филев
️️️️
А. Быковский
82'
Замена
А. Помалюк
️️️️
А. Джебов
Замена
Д. Перфилов
️️️️
С. Радостев
76'
Желтая карточка
С. Радостев
73'
70'
Замена
А. Шоларь
️️️️
И. Старков
Замена
М. Пестов
️️️️
Д. Хохлов
68'
Замена
Р. Габараев
️️️️
В. Ермилов
68'
66'
ГОЛ! 3:1!
А. Быковский
Пас отдал
А. Джебов
63'
Желтая карточка
Т. Рожков
63'
Желтая карточка
Ю. Коледин
Желтая карточка
М. Красилин
63'
63'
Замена
Е. Гуляев
️️️️
А. Пономарчук
ГОЛ! 3:0!
В. Аляпин
57'
Желтая карточка
А. Нуруллин
47'
46'
Замена
Ю. Петин
️️️️
И. Горяинов
39'
Желтая карточка
И. Горяинов
ГОЛ! 2:0!
В. Аляпин
Пас отдал
И. Жаров
37'
26'
Желтая карточка
Е. Гузиев
ГОЛ! 1:0!
И. Жаров
Пас отдал
Д. Хохлов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
35
Виталий Сычев
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
28
Егор Могилев
ЦП
10
Семен Радостев
АП
29
Владислав Аляпин
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Спартак-2
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
37
Иван Старков
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
47
Никита Посмашный
АП
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
26
Руслан Габараев
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
58
Макар Пестов
ЦП
21
Степан Фролов
ЦФ
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
18
Артем Шоларь
АП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
3-2-3-1-1
35
Сычев
3
Романенков
33
Глойдман
18
Красилин
5
Ермилов
33
Нуруллин
11
Жаров
28
Могилев
25
Хохлов
10
Радостев
29
Аляпин
3-2-2-2-1
86
Тихомиров
3
Коледин
61
Рожков
5
Горяинов
74
Гузиев
43
Войцеховский
37
Старков
7
Джебов
47
Посмашный
83
Ищенко
84
Быковский
5
Ермилов
26
Габараев
26
Габараев
5
Ермилов
25
Хохлов
58
Пестов
58
Пестов
25
Хохлов
28
Могилев
38
Зинович
38
Зинович
28
Могилев
10
Радостев
4
Перфилов
4
Перфилов
10
Радостев
Пономарчук
25
Гуляев
25
Гуляев
Пономарчук
7
Джебов
91
Помалюк
91
Помалюк
7
Джебов
84
Быковский
87
Филев
87
Филев
84
Быковский
37
Старков
18
Шоларь
18
Шоларь
37
Старков
87
Пономарчук
87
Пономарчук
5
Горяинов
66
Петин
66
Петин
5
Горяинов
Остались в запасе
Торпедо Вл
Спартак-2
21
Степан Фролов
ЦФ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
1
Илья Сухорученко
ВР
Главный тренер
Денис Евсиков
17
Антон Гурылев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
58
Семен Фадеев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
21
Степан Фролов
ЦФ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
1
Илья Сухорученко
ВР
Остались в запасе
17
Антон Гурылев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
58
Семен Фадеев
ВР
Главный тренер
Денис Евсиков
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Торпедо Вл - Спартак-2
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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