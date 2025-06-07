8 июня в рамках 11-го тура Второй лиги Б на стадионе «Торпедо» во Владимире состоится матч между «Торпедо Владимир» и «Звездой СПб». Начало встречи – в 16:00 по московскому времени. Обе команды находятся в нижней части таблицы и испытывают игровые трудности. Этот матч важен с точки зрения турнирной борьбы и может повлиять на распределение мест в зоне вылета.

«Торпедо Владимир»

После 9 туров команда набрала 5 очков и располагается на 13-й позиции. Несмотря на победу в последнем матче над «Енисеем-2» (2:0), общая форма «Торпедо» остаeтся нестабильной. В последних пяти матчах клуб пропустил 6 голов, забив лишь 4 – в среднем 0.8 гола за игру. Особенно заметны проблемы на своeм поле – 5 домашних поражений подряд. Хроническая неуверенность в защите и слабая результативность на родной арене не внушают доверия.

«Звезда СПб»

Питерцы тоже переживают спад. После 10 туров у команды 11 очков и 11-е место. В последних трeх матчах «Звезда» не может выиграть, а защита действует слабо – в пяти последних турах команда пропустила 10 мячей, в среднем 2 за игру. При этом атака работает стабильно: 6 голов за 5 игр, или 1.2 в среднем. В недавней встрече с «Тверью» команда уступила 2:3, продемонстрировав как атакующий потенциал, так и уязвимость в обороне.

Факты о командах

«Торпедо Владимир»

Победа в последнем туре (2:0 против «Енисея-2»)

5 поражений подряд дома

В 5 последних играх: 4 забито, 6 пропущено

Средние показатели: 0.8 гола забито и 1.2 пропущено за матч

«Звезда СПб»

Не выигрывает 3 матча подряд

Пропускает в среднем по 2.0 гола за матч в последних 5 встречах

Забивает стабильно – 6 голов за 5 игр

Средние показатели: 1.2 гола забито и 2.0 пропущено за игру

Личные встречи 60% (6) 10% (1) 30% (3) 13 Забитых мячей 9 1.3 В среднем за матч 0.9 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 1:4 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур Торпедо Вл 2 : 0 Звезда Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур Торпедо Вл 0 : 0 Звезда Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур Звезда 1 : 3 Торпедо Вл Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур Торпедо Вл 1 : 4 Звезда Россия. Вторая лига. Группа 2, 12 тур Торпедо Вл 2 : 0 Звезда Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур Звезда 0 : 1 Торпедо Вл Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур Торпедо Вл 1 : 2 Звезда Россия. ПФЛ. Группа 2, 3 тур Звезда 1 : 0 Торпедо Вл Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур Торпедо Вл 2 : 1 Звезда Россия. ПФЛ. Зона Запад, 2 тур Звезда 0 : 1 Торпедо Вл

Прогноз на матч

Обе команды подходят к матчу с явными проблемами в обороне. У «Звезды» больше атакующего ресурса, особенно на фоне нестабильной домашней формы «Торпедо». Даже несмотря на последнюю победу владимирцев, объективные показатели говорят о продолжении трудностей, особенно в домашних играх. «Звезда» чаще добивается результата именно на выезде и может воспользоваться неуверенностью соперника.

Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и минимальная победа гостей за счeт лучшего баланса между атакой и обороной. «Торпедо» может отличиться, но вряд ли удержит даже ничью.

Точный счeт: 1:2 в пользу «Звезды СПб»

Рекомендованные ставки: