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Прогноз на точный счет матча «Торпедо Владимир» – «Звезда»: Вторая лига Б, 8 июня

07 июня 2025 12:52
Торпедо Вл - Звезда
08 июн. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
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7.20
Точный счёт 1:2 в пользу «Звезды»
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8 июня в рамках 11-го тура Второй лиги Б на стадионе «Торпедо» во Владимире состоится матч между «Торпедо Владимир» и «Звездой СПб». Начало встречи – в 16:00 по московскому времени. Обе команды находятся в нижней части таблицы и испытывают игровые трудности. Этот матч важен с точки зрения турнирной борьбы и может повлиять на распределение мест в зоне вылета.

«Торпедо Владимир»

После 9 туров команда набрала 5 очков и располагается на 13-й позиции. Несмотря на победу в последнем матче над «Енисеем-2» (2:0), общая форма «Торпедо» остаeтся нестабильной. В последних пяти матчах клуб пропустил 6 голов, забив лишь 4 – в среднем 0.8 гола за игру. Особенно заметны проблемы на своeм поле – 5 домашних поражений подряд. Хроническая неуверенность в защите и слабая результативность на родной арене не внушают доверия.

«Звезда СПб»

Питерцы тоже переживают спад. После 10 туров у команды 11 очков и 11-е место. В последних трeх матчах «Звезда» не может выиграть, а защита действует слабо – в пяти последних турах команда пропустила 10 мячей, в среднем 2 за игру. При этом атака работает стабильно: 6 голов за 5 игр, или 1.2 в среднем. В недавней встрече с «Тверью» команда уступила 2:3, продемонстрировав как атакующий потенциал, так и уязвимость в обороне.

Факты о командах

«Торпедо Владимир»

  • Победа в последнем туре (2:0 против «Енисея-2»)
  • 5 поражений подряд дома
  • В 5 последних играх: 4 забито, 6 пропущено
  • Средние показатели: 0.8 гола забито и 1.2 пропущено за матч

«Звезда СПб»

  • Не выигрывает 3 матча подряд
  • Пропускает в среднем по 2.0 гола за матч в последних 5 встречах
  • Забивает стабильно – 6 голов за 5 игр
  • Средние показатели: 1.2 гола забито и 2.0 пропущено за игру

Личные встречи
60% (6)
10% (1)
30% (3)
13
Забитых мячей
9
1.3
В среднем за матч
0.9
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
08.06.2025
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Торпедо Вл
0 : 0
18.08.2024
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1 : 3
04.05.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Торпедо Вл
1 : 4
03.09.2023
Звезда
Россия. Вторая лига. Группа 2, 12 тур
Торпедо Вл
2 : 0
10.06.2023
Звезда
Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
Звезда
0 : 1
02.04.2023
Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур
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1 : 2
23.05.2021
Звезда
Россия. ПФЛ. Группа 2, 3 тур
Звезда
1 : 0
23.08.2020
Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Торпедо Вл
2 : 1
19.10.2019
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 2 тур
Звезда
0 : 1
24.07.2019
Торпедо Вл
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Прогноз на матч

Обе команды подходят к матчу с явными проблемами в обороне. У «Звезды» больше атакующего ресурса, особенно на фоне нестабильной домашней формы «Торпедо». Даже несмотря на последнюю победу владимирцев, объективные показатели говорят о продолжении трудностей, особенно в домашних играх. «Звезда» чаще добивается результата именно на выезде и может воспользоваться неуверенностью соперника.

Наиболее вероятный сценарий – обмен голами и минимальная победа гостей за счeт лучшего баланса между атакой и обороной. «Торпедо» может отличиться, но вряд ли удержит даже ничью.

Точный счeт: 1:2 в пользу «Звезды СПб»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Звезды СПб» – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа «Звезды СПб» – коэффициент 2.30

7.20
Точный счёт 1:2 в пользу «Звезды»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Звезда Торпедо Вл
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