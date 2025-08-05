6 августа в рамках 1-го раунда Кубка России встретятся команды «2Drots» и «Торпедо Владимир». Ожидается интересный матч, в котором клубы будут бороться за путевку в следующий этап. Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, и результат встречи может стать непредсказуемым.

«2Drots»

Команда из Третьего дивизиона, несмотря на свою позицию, не теряет дух и борется за каждый шанс. В последних 5 матчах «2Drots» забивает в среднем 0.80 гола за игру, что указывает на трудности с атакой. Однако оборона выглядит достаточно надежной, пропуская в среднем всего 1 гол за игру. С учeтом этих данных можно ожидать от команды закрытый и аккуратный подход к игре, с возможностью удивить.

«Торпедо Владимир»

«Торпедо Владимир» выступает во Второй лиге и является фаворитом этого матча, но последние результаты показывают, что команда не в лучшей форме. В последних 5 играх «Торпедо» забивает 1 гол за игру в среднем и пропускает 0.80 гола за матч. Они играют в ничью в последних 3 матчах, что указывает на стабильность, но отсутствие ярких побед. Команда из Владимира должна использовать свои более высокие ресурсы и опыт, чтобы не допустить поражения от соперника.

Факты о командах

«2Drots»

Не выигрывает в последних играх Кубка России.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Победа в последних 3 играх подряд.

«Торпедо Владимир»

Играет вничью в 3 последних матчах.

Забивает в среднем 1.00 гол за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Не выигрывает в последних 5 играх.

Прогноз на матч «2Drots» – «Торпедо Владимир»

Исходя из текущей формы команд, можно ожидать напряженный матч, где «Торпедо Владимир» будет на шаг впереди благодаря своему большему опыту и игровому классу. Однако «2Drots» может оказать сопротивление, особенно в контратаках и на своем поле. «Торпедо» часто не справляется с сильными противниками, что даeт шанс для неожиданного результата.

Прогноз: Победа «Торпедо Владимир». Несмотря на проблемы с результатами, команда из Владимира должна вырвать победу благодаря своему более высокому классу и опыту на более высоком уровне.

Рекомендованные ставки