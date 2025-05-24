25 мая на стадионе «Торпедо» состоится матч 9-го тура Второй лиги Б между одноимeнным клубом из Владимира и командой «Балтика-2». Гости поднимаются вверх по турнирной таблице благодаря стабильной игре в обороне, а хозяева продолжают искать выход из затяжного кризиса.
«Торпедо Владимир»
Команда явно переживает системный спад. Лишь 2 очка после 7 туров и 14-е место говорят сами за себя. «Торпедо» проигрывает в 4 последних матчах и допускает грубые ошибки в обороне. Самое тревожное – это серия из 13 матчей подряд, в которых владимирцы пропускают, причeм в среднем по 2.2 гола за игру в последних пяти встречах.
Проблемы касаются и атаки – только 3 гола за 5 матчей, и в каждом матче не хватает связности в действиях группы нападения. Надежды болельщиков связаны с тем, что команда традиционно забивает «Балтике-2» дома, но на фоне нынешней формы это кажется слабым утешением.
«Балтика-2»
Коллектив из Калининграда, напротив, демонстрирует отличную динамику: три победы подряд и 5-е место в таблице. Особенно стоит отметить оборонительную надeжность – всего 1 пропущенный мяч за 5 последних матчей, из них 4 встречи на ноль. Команда не обладает яркой атакой (в среднем 0.6 гола за матч за последние 5 игр), но использует свои моменты эффективно.
«Балтика-2» играет строго, выжимая максимум из минимума. Невысокая результативность компенсируется полной концентрацией в обороне, что позволяет набирать очки даже в непростых выездных играх.
Факты о командах
«Торпедо Владимир»
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Проигрывает в 4 матчах подряд
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Пропускает в 13 последних матчах
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В среднем 0.60 гола за матч, 2.20 – пропущенных
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Забил 4 мяча в последних 4 играх против «Балтики-2»
«Балтика-2»
- Побеждает в 3 матчах подряд
- Пропустила 1 гол в последних 5 играх
- В среднем 0.60 гола за матч, 0.20 – пропущенных
- Не пропускает 4 игры кряду
Прогноз на матч «Торпедо Владимир» – «Балтика-2»
Сложно ожидать от «Торпедо» прорыва, учитывая тотальную нестабильность и слабую игру в защите. «Балтика-2» проведeт аккуратный, прагматичный матч, делая ставку на контроль и реализацию немногих моментов. С большой долей вероятности именно гости добьются победы, сохранив свои ворота сухими. При этом вряд ли стоит ожидать разгрома – «Балтика-2» редко побеждает крупно.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Балтики-2».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Балтики-2» – коэффициент 5.80
- Победа «Балтики-2» – коэффициент 2.00
- «Балтика-2» не пропустит – коэффициент 2.30