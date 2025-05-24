Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Торпедо Владимир» – «Балтика-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:10
Торпедо Вл - Балтика-2
25 мая 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Перейти в онлайн матча
5.80
Точный счёт 0:1 в пользу «Балтики-2»
Сделать ставку

25 мая на стадионе «Торпедо» состоится матч 9-го тура Второй лиги Б между одноимeнным клубом из Владимира и командой «Балтика-2». Гости поднимаются вверх по турнирной таблице благодаря стабильной игре в обороне, а хозяева продолжают искать выход из затяжного кризиса.

«Торпедо Владимир»

Команда явно переживает системный спад. Лишь 2 очка после 7 туров и 14-е место говорят сами за себя. «Торпедо» проигрывает в 4 последних матчах и допускает грубые ошибки в обороне. Самое тревожное – это серия из 13 матчей подряд, в которых владимирцы пропускают, причeм в среднем по 2.2 гола за игру в последних пяти встречах.

Проблемы касаются и атаки – только 3 гола за 5 матчей, и в каждом матче не хватает связности в действиях группы нападения. Надежды болельщиков связаны с тем, что команда традиционно забивает «Балтике-2» дома, но на фоне нынешней формы это кажется слабым утешением.

«Балтика-2»

Коллектив из Калининграда, напротив, демонстрирует отличную динамику: три победы подряд и 5-е место в таблице. Особенно стоит отметить оборонительную надeжность – всего 1 пропущенный мяч за 5 последних матчей, из них 4 встречи на ноль. Команда не обладает яркой атакой (в среднем 0.6 гола за матч за последние 5 игр), но использует свои моменты эффективно.

«Балтика-2» играет строго, выжимая максимум из минимума. Невысокая результативность компенсируется полной концентрацией в обороне, что позволяет набирать очки даже в непростых выездных играх.

Факты о командах

«Торпедо Владимир»

  • Проигрывает в 4 матчах подряд

  • Пропускает в 13 последних матчах

  • В среднем 0.60 гола за матч, 2.20 – пропущенных

  • Забил 4 мяча в последних 4 играх против «Балтики-2»

«Балтика-2»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Пропустила 1 гол в последних 5 играх
  • В среднем 0.60 гола за матч, 0.20 – пропущенных
  • Не пропускает 4 игры кряду

Личные встречи
29% (2)
29% (2)
43% (3)
7
Забитых мячей
11
1
В среднем за матч
1.57
1:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Балтика-2
2 : 2
28.07.2024
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Торпедо Вл
1 : 4
14.04.2024
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Торпедо Вл
1 : 3
09.09.2023
Балтика-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур
Балтика-2
0 : 0
10.05.2023
Торпедо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
Торпедо Вл
1 : 0
08.04.2023
Балтика-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 0
28.05.2022
Балтика-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 4 тур
Балтика-2
2 : 1
24.04.2022
Торпедо Вл
Показать все

Прогноз на матч «Торпедо Владимир» – «Балтика-2»

Сложно ожидать от «Торпедо» прорыва, учитывая тотальную нестабильность и слабую игру в защите. «Балтика-2» проведeт аккуратный, прагматичный матч, делая ставку на контроль и реализацию немногих моментов. С большой долей вероятности именно гости добьются победы, сохранив свои ворота сухими. При этом вряд ли стоит ожидать разгрома – «Балтика-2» редко побеждает крупно.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Балтики-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Балтики-2» – коэффициент 5.80
  • Победа «Балтики-2» – коэффициент 2.00
  • «Балтика-2» не пропустит – коэффициент 2.30

5.80
Точный счёт 0:1 в пользу «Балтики-2»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Балтика-2 Торпедо Вл
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 1
7.00
Испания. Примера, 38 тур
Бетис - Валенсия
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
Матч завершен
0 : 2
9.00
Италия. Серия А, 38 тур
Комо - Интер
Точный счёт 2:2
Матч завершен
2 : 0
5.50
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи - Кальяри
Точный счёт 2:1 в пользу «Наполи»
Матч завершен
1 : 3
6.40
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск - Динамо-Брест
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Брест»
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 