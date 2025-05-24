25 мая на стадионе «Торпедо» состоится матч 9-го тура Второй лиги Б между одноимeнным клубом из Владимира и командой «Балтика-2». Гости поднимаются вверх по турнирной таблице благодаря стабильной игре в обороне, а хозяева продолжают искать выход из затяжного кризиса.

«Торпедо Владимир»

Команда явно переживает системный спад. Лишь 2 очка после 7 туров и 14-е место говорят сами за себя. «Торпедо» проигрывает в 4 последних матчах и допускает грубые ошибки в обороне. Самое тревожное – это серия из 13 матчей подряд, в которых владимирцы пропускают, причeм в среднем по 2.2 гола за игру в последних пяти встречах.

Проблемы касаются и атаки – только 3 гола за 5 матчей, и в каждом матче не хватает связности в действиях группы нападения. Надежды болельщиков связаны с тем, что команда традиционно забивает «Балтике-2» дома, но на фоне нынешней формы это кажется слабым утешением.

«Балтика-2»

Коллектив из Калининграда, напротив, демонстрирует отличную динамику: три победы подряд и 5-е место в таблице. Особенно стоит отметить оборонительную надeжность – всего 1 пропущенный мяч за 5 последних матчей, из них 4 встречи на ноль. Команда не обладает яркой атакой (в среднем 0.6 гола за матч за последние 5 игр), но использует свои моменты эффективно.

«Балтика-2» играет строго, выжимая максимум из минимума. Невысокая результативность компенсируется полной концентрацией в обороне, что позволяет набирать очки даже в непростых выездных играх.

Факты о командах

«Торпедо Владимир»

Проигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в 13 последних матчах

В среднем 0.60 гола за матч, 2.20 – пропущенных

Забил 4 мяча в последних 4 играх против «Балтики-2»

«Балтика-2»

Побеждает в 3 матчах подряд

Пропустила 1 гол в последних 5 играх

В среднем 0.60 гола за матч, 0.20 – пропущенных

Не пропускает 4 игры кряду

Личные встречи 29% (2) 29% (2) 43% (3) 7 Забитых мячей 11 1 В среднем за матч 1.57 1:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур Балтика-2 2 : 2 Торпедо Вл Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур Торпедо Вл 1 : 4 Балтика-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур Торпедо Вл 1 : 3 Балтика-2 Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур Балтика-2 0 : 0 Торпедо Вл Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур Торпедо Вл 1 : 0 Балтика-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур Торпедо Вл 1 : 0 Балтика-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 4 тур Балтика-2 2 : 1 Торпедо Вл

Прогноз на матч «Торпедо Владимир» – «Балтика-2»

Сложно ожидать от «Торпедо» прорыва, учитывая тотальную нестабильность и слабую игру в защите. «Балтика-2» проведeт аккуратный, прагматичный матч, делая ставку на контроль и реализацию немногих моментов. С большой долей вероятности именно гости добьются победы, сохранив свои ворота сухими. При этом вряд ли стоит ожидать разгрома – «Балтика-2» редко побеждает крупно.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Балтики-2».

Рекомендованные ставки: