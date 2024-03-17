Пике предложил отменить ничьи в футболе

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил, какое футбольное правило он бы изменил.

«Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы игра не могла закончиться ничьей. Может, отменить ничьи, почему бы и нет?

В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы идете на игру, и она заканчивается ничьей, и возникает чувство: «Кто победил?»

Футбол боится перемен. У него огромная история, он очень традиционный, но перемены произойдут, они должны произойти.

Новому поколению трудно понять 90-минутную игру, которая может закончиться со счетом 0:0», – сказал Пике.