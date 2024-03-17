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    Пике предложил отменить ничьи в футболе

    Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил, какое футбольное правило он бы изменил.

    «Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы игра не могла закончиться ничьей. Может, отменить ничьи, почему бы и нет?

    В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы идете на игру, и она заканчивается ничьей, и возникает чувство: «Кто победил?»

    Футбол боится перемен. У него огромная история, он очень традиционный, но перемены произойдут, они должны произойти.

    Новому поколению трудно понять 90-минутную игру, которая может закончиться со счетом 0:0», – сказал Пике.

    • Испанец закончил карьеру в ноябре 2022 года.
    • С «Барсой» он выиграл 31 трофей.
    • Сейчас Пике занимается испанской медиалигой.

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    Источник: The Times

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    Комментарии (3)
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    baggio80
    1710677014
    Да что уж там может футбол сращу отменить как вид спорт
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    andrei-sarap-yandex
    1710677225
    за ничейный результат ноль очков......это хорошо..ВИНИСИУС ДОСТАЛ УЖЕ
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    Fialet
    1710677355
    Дах ули тогда играть, давайте сразу серию пинальти и по домам. Или по дамам.
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