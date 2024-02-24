Пике выделил лучшего тренера в истории футбола

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике выделил лучшего тренера в мире.
«Хосеп Гвардиола – гений. Для меня он лучший в истории. У него есть все необходимые качества. Он руководил лучшим поколением в истории «Барселоны».
Пеп помог многим из нас в карьере. Он ежедневно доказывает, что достоин звания лучшего», – сказал Пике.
- Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» и «Манчестер Сити».
- Испанец в прошлом году привел «Сити» к треблу.
- Контракт Гвардиолы с манчестерцами истекает в следующем году.