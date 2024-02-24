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    Пике выделил лучшего тренера в истории футбола

    Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике выделил лучшего тренера в мире.

    «Хосеп Гвардиола – гений. Для меня он лучший в истории. У него есть все необходимые качества. Он руководил лучшим поколением в истории «Барселоны».

    Пеп помог многим из нас в карьере. Он ежедневно доказывает, что достоин звания лучшего», – сказал Пике.

    • Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» и «Манчестер Сити».
    • Испанец в прошлом году привел «Сити» к треблу.
    • Контракт Гвардиолы с манчестерцами истекает в следующем году.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии (2)
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    slavutiq70
    1708772883
    Вот если бы выиграл бы ЛЧ к примеру с Порту или Аяксом . то да гений а так . ну не знаю...
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    ...уефан
    1708777525
    ...ну, если не лучший, то точно заслуживающий уважения!...
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