Пике выделил лучшего тренера в истории футбола

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике выделил лучшего тренера в мире.

«Хосеп Гвардиола – гений. Для меня он лучший в истории. У него есть все необходимые качества. Он руководил лучшим поколением в истории «Барселоны».

Пеп помог многим из нас в карьере. Он ежедневно доказывает, что достоин звания лучшего», – сказал Пике.