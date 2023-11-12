Карвахаль ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются

Защитник «Реала» Дани Карвахаль отреагировал на провокационное заявление Жерара Пике.

По словам экс-защитника «Барселоны», победы мадридцев не запоминаются – в частности, титул Лиги чемпионов в прошлом году.

«Не буду вступать в дебаты с Жераром. Если он не хочет помнить ту победу, он может ее не помнить. Однако я считаю, что титул ЛЧ в прошлом году – одна из лучших побед в истории «Реала», – сказал Карвахаль.

«Реал» – 14-кратный победитель Лиги чемпионов (рекорд).

У «Барсы» 5 побед в главном еврокубке, последняя – в 2015 году.

Пике закончил карьеру.

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