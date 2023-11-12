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    • Карвахаль ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются

    Карвахаль ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются

    Защитник «Реала» Дани Карвахаль отреагировал на провокационное заявление Жерара Пике.

    По словам экс-защитника «Барселоны», победы мадридцев не запоминаются – в частности, титул Лиги чемпионов в прошлом году.

    «Не буду вступать в дебаты с Жераром. Если он не хочет помнить ту победу, он может ее не помнить. Однако я считаю, что титул ЛЧ в прошлом году – одна из лучших побед в истории «Реала», – сказал Карвахаль.

    • «Реал» – 14-кратный победитель Лиги чемпионов (рекорд).
    • У «Барсы» 5 побед в главном еврокубке, последняя – в 2015 году.
    • Пике закончил карьеру.

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    Источник: Footmercato

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    12.11.2023 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +266

      russkiisergei 12 ноября, 17:14

      пике пусть вспоминает, как целовался с шакирой, после того кол-ва .уёв которые она обслужила ротиком

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