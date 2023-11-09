Пике: «Реал» сейчас такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил значимость трофеев каталонцев и «Реала».

«В Испании больше народу болеет за «Реал», чем за «Барсу». Нас всегда будут считать посторонними.

Нынешний «Реал» такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата.

Когда побеждает «Барселона», нас запоминают навсегда. А победы «Реала» – это просто еще одна победа. Их последний трофей Лиги чемпионов никто не вспомнит», – считает Пике.