Пике: «Реал» сейчас такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата»

тупее высера и придумать сложно))) болеют за реал больше по его словам, а запоминают победы барсы, да наверное, потому что они редкие. 10 лет назад взяли лч, а "посторонние" наверное запутаются назвать победы реала в лч за 10 лет, это ж не один год запомнить надо, а сразу 4, сложнА
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил значимость трофеев каталонцев и «Реала».
«В Испании больше народу болеет за «Реал», чем за «Барсу». Нас всегда будут считать посторонними.
Нынешний «Реал» такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата.
Когда побеждает «Барселона», нас запоминают навсегда. А победы «Реала» – это просто еще одна победа. Их последний трофей Лиги чемпионов никто не вспомнит», – считает Пике.
- Жерар закончил карьеру в прошлом году.
- Он с «Барселоной» выигрывал Лигу чемпионов.
- Пике – учредитель испанской медиалиги.