Пике: «Реал» сейчас такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил значимость трофеев каталонцев и «Реала».
«В Испании больше народу болеет за «Реал», чем за «Барсу». Нас всегда будут считать посторонними.
Нынешний «Реал» такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата.
Когда побеждает «Барселона», нас запоминают навсегда. А победы «Реала» – это просто еще одна победа. Их последний трофей Лиги чемпионов никто не вспомнит», – считает Пике.
- Жерар закончил карьеру в прошлом году.
- Он с «Барселоной» выигрывал Лигу чемпионов.
- Пике – учредитель испанской медиалиги.
Источник: AS