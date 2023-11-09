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  • Пике: «Реал» сейчас такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата»

Пике: «Реал» сейчас такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата»

9 ноября 2023, 00:37
1

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил значимость трофеев каталонцев и «Реала».

«В Испании больше народу болеет за «Реал», чем за «Барсу». Нас всегда будут считать посторонними.

Нынешний «Реал» такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата.

Когда побеждает «Барселона», нас запоминают навсегда. А победы «Реала» – это просто еще одна победа. Их последний трофей Лиги чемпионов никто не вспомнит», – считает Пике.

  • Жерар закончил карьеру в прошлом году.
  • Он с «Барселоной» выигрывал Лигу чемпионов.
  • Пике – учредитель испанской медиалиги.

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Источник: AS
Испания. Примера Барселона Реал Пике Жерар
Комментарии (1)
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DeStar
1699482768
тупее высера и придумать сложно))) болеют за реал больше по его словам, а запоминают победы барсы, да наверное, потому что они редкие. 10 лет назад взяли лч, а "посторонние" наверное запутаются назвать победы реала в лч за 10 лет, это ж не один год запомнить надо, а сразу 4, сложнА
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