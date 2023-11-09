Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Пике: «Реал» сейчас такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата»

    Пике: «Реал» сейчас такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата»

    Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил значимость трофеев каталонцев и «Реала».

    «В Испании больше народу болеет за «Реал», чем за «Барсу». Нас всегда будут считать посторонними.

    Нынешний «Реал» такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата.

    Когда побеждает «Барселона», нас запоминают навсегда. А победы «Реала» – это просто еще одна победа. Их последний трофей Лиги чемпионов никто не вспомнит», – считает Пике.

    • Жерар закончил карьеру в прошлом году.
    • Он с «Барселоной» выигрывал Лигу чемпионов.
    • Пике – учредитель испанской медиалиги.

    Новости по теме
    Анчелотти ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются
    Расставшийся с Шакирой Пике рассказал, что стал чаще заниматься сексом 6
    Пике упал в яму, заговорившись по мобильному телефону 4
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2023 00:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12707

      DeStar 9 ноября, 01:32

      тупее высера и придумать сложно))) болеют за реал больше по его словам, а запоминают победы барсы, да наверное, потому что они редкие. 10 лет назад взяли лч, а "посторонние" наверное запутаются назвать победы реала в лч за 10 лет, это ж не один год запомнить надо, а сразу 4, сложнА

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+