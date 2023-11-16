Шакира рассказала об уроках, усвоенных из-за расставания с Пике

Известная певица Шакира рассказала о главном уроке, вынесенном из расставания с экс-футболистом «Барселоны» Жераром Пике.

«Главный урок, который я усвоила, заключается в том, что я считала себя гораздо более хрупкой, чем на самом деле. Я поняла, что люди обладают огромной стойкостью и могут преодолеть все что угодно.

Также поняла, что дружба длится дольше, чем любовь. И лучший опыт, который я могу передать своим детям – это то, что у них должны быть хорошие друзья, которые будут их эмоциональной поддержкой в будущем, как мои были для меня», – приводит слова Шакиры «Чемпионат» со ссылкой на Hola.