Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Шакира рассказала об уроках, усвоенных из-за расставания с Пике

    Шакира рассказала об уроках, усвоенных из-за расставания с Пике

    Известная певица Шакира рассказала о главном уроке, вынесенном из расставания с экс-футболистом «Барселоны» Жераром Пике.

    «Главный урок, который я усвоила, заключается в том, что я считала себя гораздо более хрупкой, чем на самом деле. Я поняла, что люди обладают огромной стойкостью и могут преодолеть все что угодно.

    Также поняла, что дружба длится дольше, чем любовь. И лучший опыт, который я могу передать своим детям – это то, что у них должны быть хорошие друзья, которые будут их эмоциональной поддержкой в будущем, как мои были для меня», – приводит слова Шакиры «Чемпионат» со ссылкой на Hola.

    • Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений.
    • Сообщалось, что бывший футболист изменял певице. Также у пары есть два сына.
    • Пике завершил игровую карьеру в 2022 году.

    Новости по теме
    Карвахаль ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются 1
    Анчелотти ответил Пике, сказавшему, что победы «Реала» не запоминаются
    Пике: «Реал» сейчас такой же, как и всегда: играет не очень, но добивается результата» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2023 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1817

      Benifacto 7 часов назад

      интересно, а сколько он ей изменял, пока не был спален))))да даже когда беременная была по любому))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 9 часов назад

      Это и так все знают,тоже мне Америку открыла

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+