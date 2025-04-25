Пике сохранил отношения с 25-летней девушкой, ради которой бросил Шакиру

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике продолжает встречаться с 25-летней Кларой Чиа. Источники, близкие к экс-футболисту, подтвердили, что расставания не было.

Ранее журналистка Адриана Дорронсоро заявила о расставании Пике и Чиа после почти трех лет отношений. Она напомнила, что месяц назад Жерара сфотографировали в кафе в Майами с другой

В прошлом сообщалось, что Пике изменил Шакире с Чиа, которая младше знаменитой певицы на 22 года. Экс-футболист расстался с колумбийской артисткой после 12 лет отношений, у пары осталось двое детей.