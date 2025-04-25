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  • Пике сохранил отношения с 25-летней девушкой, ради которой бросил Шакиру

Пике сохранил отношения с 25-летней девушкой, ради которой бросил Шакиру

Сегодня, 16:22

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике продолжает встречаться с 25-летней Кларой Чиа. Источники, близкие к экс-футболисту, подтвердили, что расставания не было.

  • Ранее журналистка Адриана Дорронсоро заявила о расставании Пике и Чиа после почти трех лет отношений. Она напомнила, что месяц назад Жерара сфотографировали в кафе в Майами с другой
  • В прошлом сообщалось, что Пике изменил Шакире с Чиа, которая младше знаменитой певицы на 22 года. Экс-футболист расстался с колумбийской артисткой после 12 лет отношений, у пары осталось двое детей.

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Источник: Marca
Испания. Примера Пике Жерар
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