Пике назвал двух главных фаворитов Евро-2024

Экс-игрок сборной Испании Жерар Пике поделился своим мнением по поводу главных фаворитов Евро-2024.
«Конечно, у Германии есть шанс выиграть титул. Они конкурентоспособные. Часто выигрывали турниры, и я убежден, что как хозяева они очень сложный соперник. В сборной Испании аналогичная ситуация с немецкой командой. Это смена поколений. В последние годы Испания всегда показывала хорошее лицо на турнирах и является претендентом на титул», – высказал мнение Пике.
- Сборная Германии не знает поражений на Евро-2024. Дружина Юлиана Нагельсманна одержала две победы в двух играх. Сначала немцы разгромно обыграли Шотландию (5:1), а вчера уверенно переиграли Венгрию (2:0). Эти результаты позволили Германии обеспечить себе участие в плей-офф континентального первенства.
- Испания успела провести только один поединок. Команда обыграла Хорватию (3:0), отправив в ворота своих соперников три безответных мяча. Сегодня испанцы встретятся с Италией Лучано Спаллетти, которая в первом туре обыграла Албанию (2:1).
- Жерар Пике, завершивший карьеру в 2023 году, имеет в своем активе 102 игры за сборную Испании. В них он забил 5 голов. Со своей национальной командой игрок выигрывал Евро и становился чемпионом мира.