Пике назвал двух главных фаворитов Евро-2024

Экс-игрок сборной Испании Жерар Пике поделился своим мнением по поводу главных фаворитов Евро-2024.

«Конечно, у Германии есть шанс выиграть титул. Они конкурентоспособные. Часто выигрывали турниры, и я убежден, что как хозяева они очень сложный соперник. В сборной Испании аналогичная ситуация с немецкой командой. Это смена поколений. В последние годы Испания всегда показывала хорошее лицо на турнирах и является претендентом на титул», – высказал мнение Пике.