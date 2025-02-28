Пике: «Поколения «Барсы» останутся в истории, а многие команды «Реала» никто не вспомнит»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил гордость за клуб.

«Барселона» во многом отличается от «Реала» в лучшую сторону. Горжусь клубом, его стилем и ДНК. «Барса» всегда собирала невероятно играющие поколения, они останутся в истории.

«Реал» выигрывал много титулов, но только результат и остался. Эти команды никто не вспомнит», – сказал Пике.