Пике: «Поколения «Барсы» останутся в истории, а многие команды «Реала» никто не вспомнит»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил гордость за клуб.
«Барселона» во многом отличается от «Реала» в лучшую сторону. Горжусь клубом, его стилем и ДНК. «Барса» всегда собирала невероятно играющие поколения, они останутся в истории.
«Реал» выигрывал много титулов, но только результат и остался. Эти команды никто не вспомнит», – сказал Пике.
- Пике выступал за «Барселону» в 2008-2023 годах.
- «Реал» – самая титулованная команда в истории Лиги чемпионов.
- У мадридцев 36 чемпионств в Испании, у «Барсы» – 27.
Источник: Cadena SER