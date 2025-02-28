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  • Пике: «Поколения «Барсы» останутся в истории, а многие команды «Реала» никто не вспомнит»

Пике: «Поколения «Барсы» останутся в истории, а многие команды «Реала» никто не вспомнит»

Вчера, 23:43

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил гордость за клуб.

«Барселона» во многом отличается от «Реала» в лучшую сторону. Горжусь клубом, его стилем и ДНК. «Барса» всегда собирала невероятно играющие поколения, они останутся в истории.

«Реал» выигрывал много титулов, но только результат и остался. Эти команды никто не вспомнит», – сказал Пике.

  • Пике выступал за «Барселону» в 2008-2023 годах.
  • «Реал» – самая титулованная команда в истории Лиги чемпионов.
  • У мадридцев 36 чемпионств в Испании, у «Барсы» – 27.

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Источник: Cadena SER
Испания. Примера Барселона Реал Пике Жерар
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