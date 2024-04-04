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    Пике заподозрили в коррупционных схемах

    Экс-игрока «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике заподозрили в участии в коррупционных схемах. Они связаны с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) и ее бывшим президентом Луисом Рубиалесом.

    Предполагается, что счета Пике использовались для проведения серых операций по линии RFEF. Идет расследование.

    • В Испании ведется расследование о коррупции и отмывании денег, обнаруженных в сделке с Саудовской Аравией по проведению в азиатской стране Суперкубка Испании.
    • В сделке с саудитами участвовала компания Kosmos, принадлежащая Пике.
    • Суперкубок Испании ежегодно проводится в Саудовской Аравии в январе.

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    Источник: Marca

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    04.04.2024 15:46
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    Комментарии (1)
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    portero
    1712243826
    Как обувают бывших футболистов.... Интересно Роналду и Месси уже достаточно оштрафовали за налоги или ещё придумают повод????
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