Пике заподозрили в коррупционных схемах

Экс-игрока «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике заподозрили в участии в коррупционных схемах. Они связаны с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) и ее бывшим президентом Луисом Рубиалесом.
Предполагается, что счета Пике использовались для проведения серых операций по линии RFEF. Идет расследование.
- В Испании ведется расследование о коррупции и отмывании денег, обнаруженных в сделке с Саудовской Аравией по проведению в азиатской стране Суперкубка Испании.
- В сделке с саудитами участвовала компания Kosmos, принадлежащая Пике.
- Суперкубок Испании ежегодно проводится в Саудовской Аравии в январе.