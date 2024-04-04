Пике заподозрили в коррупционных схемах

Экс-игрока «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике заподозрили в участии в коррупционных схемах. Они связаны с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) и ее бывшим президентом Луисом Рубиалесом.

Предполагается, что счета Пике использовались для проведения серых операций по линии RFEF. Идет расследование.