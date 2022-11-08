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Жерар Пике
Статистика
Жерар Пике - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1987 (39), Барселона
#3 | Защитник
192 см | 85 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Барселона
6
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 2
08.11.2022
Барселона
Был в запасе
45'
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
2 : 0
05.11.2022
Альмерия
1' - 85'
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 1
29.10.2022
Барселона
74' - 90'
90'
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
4 : 0
23.10.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
3 : 0
20.10.2022
Вильярреал
78' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал
3 : 1
16.10.2022
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
1 : 0
09.10.2022
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
0 : 1
01.10.2022
Барселона
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
3 : 0
17.09.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Кадис
0 : 4
10.09.2022
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
0 : 3
03.09.2022
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
4 : 0
28.08.2022
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
1 : 4
21.08.2022
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
0 : 0
13.08.2022
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Был в запасе
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