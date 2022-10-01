Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Барселона
Мальорка - Барселона: обзор матча 01 октября 2022
Мальорка
01.10.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
20'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Барселона
Замена
Л. Жуниор
️️️️
И. Руис де Галаррета
85'
Желтая карточка
М. Вальент
83'
80'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
У. Дембеле
80'
Замена
С. Роберто
️️️️
Ж. Альба
Замена
Б. Куфре
️️️️
Х. Коста
77'
75'
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Санчес
67'
67'
Замена
Педри
️️️️
Ф. Кессье
67'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Фати
45'
Желтая карточка
Ф. Кессье
Желтая карточка
Х. Коста
42'
40'
Желтая карточка
Ж. Пике
39'
Желтая карточка
А. Кристенсен
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Фати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Педри
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
3-2-3-1-1
1
Райкович
3
Копете
21
Раильо
24
Вальент
24
Коста
24
Маффео
16
Руис де Галаррета
14
Баба
6
Санчес
7
Кан Ин
19
Мурики
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Бальде
15
Кристенсен
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
19
Кессье
6
Гави
10
Дембеле
31
Фати
9
Левандовски
24
Коста
13
Куфре
13
Куфре
24
Коста
6
Санчес
14
Родригес
14
Родригес
6
Санчес
16
Руис де Галаррета
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
16
Руис де Галаррета
18
Альба
6
Роберто
6
Роберто
18
Альба
19
Кессье
8
Педри
8
Педри
19
Кессье
31
Фати
11
Рафинья
11
Рафинья
31
Фати
10
Дембеле
14
Торрес
14
Торрес
10
Дембеле
Остались в запасе
Мальорка
Барселона
13
Лео Роман
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Мальорка - Барселона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Мальорка
Барселона
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
11:25
2
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Флик оценил разгром «Сабаха» «Барселоной»
08:15
1
Флик побил рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов
00:11
1
Лига чемпионов. «Барселона» легко обыграла «Сабах» в Баку (4:1)
Вчера, 22:42
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
11:25
2
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Флик оценил разгром «Сабаха» «Барселоной»
08:15
1
Флик побил рекорд Гвардиолы в Лиге чемпионов
00:11
1
Лига чемпионов. «Барселона» легко обыграла «Сабах» в Баку (4:1)
Вчера, 22:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+