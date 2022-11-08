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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 08 ноября 2022
Осасуна
08.11.2022, вторник, 23:30
Испания. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
6'
Д. Гарсия
48'
Педри
85'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Барселона
89'
Замена
Ш. Рияд
️️️️
Педри
85'
ГОЛ! 1:2!
Рафинья
Пас отдал
Ф. де Йонг
Замена
Э. Барха
️️️️
М. Гомес
83'
Замена
А. Будимир
️️️️
Л. Авила
83'
78'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Торрес
78'
Замена
Рафинья
️️️️
У. Дембеле
Замена
Р. Пенья
️️️️
Р. Гарсия
75'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
А. Орос
74'
74'
Замена
Гави
️️️️
А. Кристенсен
66'
Желтая карточка
А. Бальде
Желтая карточка
Х. Монкайола
61'
Замена
Кике
️️️️
Л. Торро
59'
Желтая карточка
Л. Торро
54'
48'
ГОЛ! 1:1!
Педри
Желтая карточка
Д. Гарсия
46'
45'
+4
Красная карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
Х. Крус
45'
+3
37'
Желтая карточка
Ж. Альба
31'
Вторая желтая
Р. Левандовски
11'
Желтая карточка
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарсия
Пас отдал
Р. Гарсия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
6
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
4-1-2-2-1
13
Айтор
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
10
Орос
7
Монкайола
16
Гомес
14
Гарсия
6
Авила
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Бальде
3
Алонсо
15
Кристенсен
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
14
Торрес
9
Левандовски
14
Гарсия
7
Пенья
7
Пенья
14
Гарсия
10
Орос
5
Брашанац
5
Брашанац
10
Орос
16
Гомес
11
Барха
11
Барха
16
Гомес
6
Торро
19
Кике
19
Кике
6
Торро
6
Авила
17
Будимир
17
Будимир
6
Авила
8
Педри
4
Рияд
4
Рияд
8
Педри
15
Кристенсен
6
Гави
6
Гави
15
Кристенсен
14
Торрес
31
Фати
31
Фати
14
Торрес
10
Дембеле
11
Рафинья
11
Рафинья
10
Дембеле
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Осасуна - Барселона
4
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
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