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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 29 октября 2022
Валенсия
29.10.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
90+3'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Барселона
Желтая карточка
Д. Фулкье
90'
+7
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Рафинья
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Пике
89'
Желтая карточка
Гави
Желтая карточка
У. Гильямон
84'
Замена
Х. Васкес
️️️️
Т. Корреа
80'
74'
Замена
Ж. Пике
️️️️
Ж. Кунде
Замена
А. Латорре
️️️️
А. Алмейда
72'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Клюйверт
72'
Желтая карточка
С. Лино
67'
57'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Фати
56'
Замена
Гави
️️️️
С. Бускетс
56'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
У. Дембеле
45'
Желтая карточка
М. Алонсо
42'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Э. Гарсия
21'
Желтая карточка
Э. Гарсия
Замена
М. Андре
️️️️
Э. Кавани
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
6
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
3-3-1-2-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
5
Джемерт
3
Паулиста
14
Гайя
22
Гильямон
20
Фулкье
8
Алмейда
16
Лино
19
Клюйверт
10
Кавани
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Бальде
23
Кунде
24
Гарсия
18
Альба
5
Бускетс
21
де Йонг
8
Педри
10
Дембеле
31
Фати
9
Левандовски
14
Корреа
21
Васкес
21
Васкес
14
Корреа
8
Алмейда
3
Латорре
3
Латорре
8
Алмейда
19
Клюйверт
70
Кастильехо
70
Кастильехо
19
Клюйверт
10
Кавани
10
Андре
10
Андре
10
Кавани
24
Гарсия
3
Алонсо
3
Алонсо
24
Гарсия
23
Кунде
3
Пике
3
Пике
23
Кунде
5
Бускетс
6
Гави
6
Гави
5
Бускетс
31
Фати
11
Рафинья
11
Рафинья
31
Фати
10
Дембеле
14
Торрес
14
Торрес
10
Дембеле
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Валенсия - Барселона
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Месталья
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