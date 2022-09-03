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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 03 сентября 2022
Севилья
03.09.2022, суббота, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
21'
Рафинья
36'
Р. Левандовски
50'
Э. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Барселона
89'
Желтая карточка
С. Роберто
75'
Желтая карточка
Р. Араухо
74'
Замена
А. Фати
️️️️
Р. Левандовски
Замена
А. Гомес
️️️️
Иско
70'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
66'
Замена
Сусо
️️️️
Г. Монтиэль
64'
64'
Замена
Ж. Альба
️️️️
А. Бальде
63'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Педри
63'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
У. Дембеле
Замена
К. Дольберг
️️️️
Ю. Эн-Несири
57'
55'
Замена
С. Роберто
️️️️
Э. Гарсия
50'
ГОЛ! 0:3!
Э. Гарсия
Пас отдал
Ж. Кунде
Замена
Т. Делэни
️️️️
Х. Хордан
46'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
Н. Гудель
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ж. Кунде
Желтая карточка
Х. Хордан
33'
28'
Желтая карточка
А. Бальде
21'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
9'
Желтая карточка
У. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
22
Иско
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-1-3-2-1
37
Буну
21
Акунья
23
Ньянзу
29
Монтиэль
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
8
Гудель
22
Иско
9
Ламела
21
Эн-Несири
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
33
Араухо
24
Гарсия
23
Кунде
3
Бальде
5
Бускетс
6
Гави
8
Педри
11
Рафинья
10
Дембеле
9
Левандовски
8
Гудель
22
Кармона
22
Кармона
8
Гудель
19
Хордан
27
Делэни
27
Делэни
19
Хордан
29
Монтиэль
10
Сусо
10
Сусо
29
Монтиэль
22
Иско
10
Гомес
10
Гомес
22
Иско
21
Эн-Несири
9
Дольберг
9
Дольберг
21
Эн-Несири
24
Гарсия
6
Роберто
6
Роберто
24
Гарсия
3
Бальде
18
Альба
18
Альба
3
Бальде
8
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
8
Педри
9
Левандовски
31
Фати
31
Фати
9
Левандовски
10
Дембеле
14
Торрес
14
Торрес
10
Дембеле
Остались в запасе
Севилья
Барселона
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Севилья - Барселона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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