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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Барселона
Кадис - Барселона: обзор матча 10 сентября 2022
Кадис
10.09.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
55'
Ф. де Йонг
65'
Р. Левандовски
86'
А. Фати
90+2'
У. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Барселона
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
У. Дембеле
Пас отдал
Р. Левандовски
86'
ГОЛ! 0:3!
А. Фати
Пас отдал
Р. Левандовски
78'
Замена
М. Алонсо
️️️️
А. Бальде
72'
Замена
А. Фати
️️️️
Рафинья
Замена
Р. Алькарас
️️️️
Феде
72'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Лукас
72'
Замена
А. Негредо
️️️️
Р. Собрино
72'
65'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
И. Альехо
60'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Алекс
59'
57'
Замена
Педри
️️️️
Гави
57'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
М. Депай
57'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Лукас
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ф. де Йонг
53'
Желтая карточка
С. Бускетс
16'
Желтая карточка
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
6
Феде
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
7
Лукас
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Томас Аларкон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
4
Рубен Алькарас
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
8
Педри
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-3-2
23
Ледесма
18
Эспино
23
Эрнандес
15
Мбайе
2
Сальдуа
6
Феде
17
Окампо
8
Алекс
14
Альехо
19
Собрино
7
Лукас
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
2
Бельерин
33
Араухо
3
Пике
3
Бальде
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Гави
11
Рафинья
14
Торрес
10
Депай
14
Альехо
10
Бонгонда
10
Бонгонда
14
Альехо
8
Алекс
6
Аларкон
6
Аларкон
8
Алекс
6
Феде
4
Алькарас
4
Алькарас
6
Феде
7
Лукас
11
Мабиль
11
Мабиль
7
Лукас
19
Собрино
21
Негредо
21
Негредо
19
Собрино
3
Бальде
3
Алонсо
3
Алонсо
3
Бальде
6
Гави
8
Педри
8
Педри
6
Гави
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
14
Торрес
10
Дембеле
10
Дембеле
14
Торрес
10
Депай
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Депай
Остались в запасе
Кадис
Барселона
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Кадис - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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