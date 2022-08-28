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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вальядолид
Барселона - Вальядолид: обзор матча 28 августа 2022
Барселона
28.08.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 3 тур
4 : 0
Завершен
Вальядолид
24'
Р. Левандовски
43'
Педри
65'
Р. Левандовски
90+2'
С. Роберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Вальядолид
ГОЛ! 4:0!
С. Роберто
90'
+2
Замена
Ф. Торрес
️️️️
У. Дембеле
82'
80'
Желтая карточка
К. Перес
78'
Желтая карточка
Х. Санчес
Замена
Ф. Кессье
️️️️
С. Бускетс
76'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
У. Дембеле
65'
62'
Замена
С. Леон
️️️️
С. Гвардиола
62'
Замена
Т. Вилья
️️️️
И. Санчес
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Гави
61'
Замена
А. Фати
️️️️
Рафинья
61'
Замена
С. Роберто
️️️️
Р. Араухо
61'
46'
Замена
Р. Меса
️️️️
А. Агуадо
46'
Замена
О. Плано
️️️️
Мончу
45'
Желтая карточка
Мончу
ГОЛ! 2:0!
Педри
Пас отдал
У. Дембеле
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Рафинья
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
6
Мончу
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Вальядолид
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Бальде
23
Кунде
24
Гарсия
33
Араухо
5
Бускетс
6
Гави
8
Педри
10
Дембеле
11
Рафинья
9
Левандовски
4-4-1-1
1
Масип
2
Перес
12
Фернандес
15
Санчес
18
Эскудеро
6
Мончу
71
Перес
23
Ануар
18
Агуадо
10
Санчес
14
Гвардиола
33
Араухо
6
Роберто
6
Роберто
33
Араухо
6
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Гави
5
Бускетс
19
Кессье
19
Кессье
5
Бускетс
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
10
Дембеле
14
Торрес
14
Торрес
10
Дембеле
18
Агуадо
16
Меса
16
Меса
18
Агуадо
10
Санчес
19
Вилья
19
Вилья
10
Санчес
6
Мончу
20
Плано
20
Плано
6
Мончу
14
Гвардиола
11
Леон
11
Леон
14
Гвардиола
Остались в запасе
Барселона
Вальядолид
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
90
Секу Гассама
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
90
Секу Гассама
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Барселона - Вальядолид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
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