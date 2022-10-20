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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 20 октября 2022
Барселона
20.10.2022, четверг, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
31'
Р. Левандовски
35'
Р. Левандовски
38'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Вильярреал
90'
+2
Желтая карточка
П. Торрес
80'
Замена
А. Манди
️️️️
Р. Альбиоль
Замена
Ж. Пике
️️️️
Ж. Кунде
78'
Замена
Рафинья
️️️️
Р. Левандовски
75'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Фати
75'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
С. Роберто
70'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Ф. де Йонг
70'
57'
Замена
А. Морено
️️️️
Н. Джексон
57'
Замена
М. Тригерос
️️️️
М. Морланес
46'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
А. Данжума
ГОЛ! 3:0!
А. Фати
38'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Гави
35'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ж. Альба
31'
25'
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Педраса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
11
Рафинья
ПВ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
3-4-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
23
Кунде
3
Алонсо
6
Роберто
21
де Йонг
8
Педри
6
Гави
31
Фати
14
Торрес
9
Левандовски
4-2-3-1
28
Рульи
17
Фемения
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
10
Парехо
8
Морланес
10
Пино
7
Данжума
10
Баэна
11
Джексон
23
Кунде
3
Пике
3
Пике
23
Кунде
6
Роберто
2
Бельерин
2
Бельерин
6
Роберто
21
де Йонг
5
Бускетс
5
Бускетс
21
де Йонг
31
Фати
10
Дембеле
10
Дембеле
31
Фати
9
Левандовски
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Левандовски
11
Джексон
5
Морено
5
Морено
11
Джексон
23
Педраса
22
Мохика
22
Мохика
23
Педраса
39
Альбиоль
2
Манди
2
Манди
39
Альбиоль
8
Морланес
14
Тригерос
14
Тригерос
8
Морланес
7
Данжума
25
Моралес
25
Моралес
7
Данжума
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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