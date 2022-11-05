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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Альмерия
Барселона - Альмерия: обзор матча 05 ноября 2022
Барселона
05.11.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 0
Завершен
Альмерия
48'
У. Дембеле
62'
Ф. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Альмерия
Замена
А. Кристенсен
️️️️
Ж. Пике
85'
79'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Л. Робертоне
69'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
Г. Мелеро
Замена
Рафинья
️️️️
У. Дембеле
68'
Замена
Гави
️️️️
С. Бускетс
68'
68'
Замена
И. Эгуарас
️️️️
Р. Эли
ГОЛ! 2:0!
Ф. де Йонг
62'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Торрес
61'
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
Пас отдал
С. Бускетс
48'
46'
Замена
С. Бабич
️️️️
Кайки
46'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
У. Дембеле
42'
Желтая карточка
Ф. Торрес
9'
Пенальти не реализован!
Р. Левандовски
7'
6'
Желтая карточка
Кайки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
6
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
Альмерия
1
Диего Фуоли
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
89
Диего Соуза
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Алонсо
18
Альба
3
Пике
3
Бальде
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
14
Торрес
9
Левандовски
3-3-2-1-1
13
Мартинес
15
Кайки
19
Эли
21
Чуми
17
Мендес
11
Кошта
18
Акьем
8
Робертоне
16
Мелеро
19
Рамазани
12
Баптистао
3
Пике
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Пике
5
Бускетс
6
Гави
6
Гави
5
Бускетс
14
Торрес
31
Фати
31
Фати
14
Торрес
10
Дембеле
11
Рафинья
11
Рафинья
10
Дембеле
15
Кайки
6
Бабич
6
Бабич
15
Кайки
19
Эли
16
Эгуарас
16
Эгуарас
19
Эли
16
Мелеро
17
Пучмаль
17
Пучмаль
16
Мелеро
8
Робертоне
20
Портильо
20
Портильо
8
Робертоне
12
Баптистао
89
Соуза
89
Соуза
12
Баптистао
Остались в запасе
Барселона
Альмерия
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
17
Лазаро
ЛВ
1
Диего Фуоли
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
17
Лазаро
ЛВ
1
Диего Фуоли
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Барселона - Альмерия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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