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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 16 октября 2022
Реал
16.10.2022, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
3 : 1
Завершен
Барселона
12'
К. Бензема
35'
Ф. Вальверде
90+1'
Родриго (П)
83'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Барселона
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Родриго
90'
+1
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Бензема
88'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Д. Карвахаль
88'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
85'
83'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Левандовски
82'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Педри
81'
Желтая карточка
Гави
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
78'
Желтая карточка
Л. Модрич
75'
73'
Замена
А. Фати
️️️️
У. Дембеле
60'
Замена
Ж. Альба
️️️️
А. Бальде
60'
Замена
Гави
️️️️
С. Бускетс
60'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рафинья
ГОЛ! 2:0!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Ф. Менди
35'
Желтая карточка
Винисиус
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
11
Рафинья
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Гави
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
4-1-3-1-1
13
Лунин
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Кроос
14
Модрич
7
Винисиус
9
Бензема
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
23
Кунде
24
Гарсия
3
Бальде
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
8
Педри
10
Дембеле
11
Рафинья
9
Левандовски
26
Карвахаль
22
Рюдигер
22
Рюдигер
26
Карвахаль
14
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Модрич
9
Бензема
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Бензема
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
3
Бальде
18
Альба
18
Альба
3
Бальде
5
Бускетс
6
Гави
6
Гави
5
Бускетс
8
Педри
19
Кессье
19
Кессье
8
Педри
10
Дембеле
31
Фати
31
Фати
10
Дембеле
11
Рафинья
14
Торрес
14
Торрес
11
Рафинья
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Реал - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Бернабеу
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