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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эльче
Барселона - Эльче: обзор матча 17 сентября 2022
Барселона
17.09.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 6 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
34'
Р. Левандовски
41'
М. Депай
48'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Эльче
77'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Бигас
Желтая карточка
Ф. Торрес
73'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Левандовски
72'
70'
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
68'
Замена
Хосан
️️️️
Л. Бойе
68'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Т. Моренте
Замена
Рафинья
️️️️
У. Дембеле
60'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Э. Гарсия
59'
Замена
А. Фати
️️️️
М. Депай
59'
53'
Замена
Д. Кина
️️️️
Фидель
53'
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
Р. Гути
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
48'
Замена
Гави
️️️️
Ф. Кессье
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
Пас отдал
А. Бальде
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Бальде
34'
28'
Желтая карточка
П. Бигас
14'
Красная карточка
Г. Верду
Желтая карточка
Ф. Кессье
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Эльче
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-3-1-2
1
тер Стеген
3
Бальде
33
Араухо
24
Гарсия
23
Кунде
19
Кессье
21
де Йонг
8
Педри
10
Дембеле
10
Депай
9
Левандовски
4-1-2-2-1
13
Бадия
13
Паласиос
5
Верду
6
Бигас
18
Клер
6
Гумбау
10
Гути
18
Дональд
20
Моренте
10
Фидель
15
Бойе
24
Гарсия
2
Бельерин
2
Бельерин
24
Гарсия
19
Кессье
6
Гави
6
Гави
19
Кессье
10
Депай
31
Фати
31
Фати
10
Депай
10
Дембеле
11
Рафинья
11
Рафинья
10
Дембеле
9
Левандовски
14
Торрес
14
Торрес
9
Левандовски
6
Бигас
16
Гонсалес
16
Гонсалес
6
Бигас
10
Гути
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
10
Гути
10
Фидель
8
Кина
8
Кина
10
Фидель
15
Бойе
17
Хосан
17
Хосан
15
Бойе
20
Моренте
9
Понсе
9
Понсе
20
Моренте
Остались в запасе
Барселона
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
10
Алекс Кольядо
ПВ
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
28
Хесус Лопес
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Барселона - Эльче
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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